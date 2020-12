WhatsApp Web: 5 funciones imprescindibles en la aplicación

La llegada de WhatsApp Web ha hecho que el uso de la aplicación sea aún más fácil. La aplicación para navegadores web, si bien no es exactamente igual a la versión para teléfonos, tiene funciones únicas.

En La Verdad Noticias recopilamos cinco de las mejores funciones de esta aplicación que todo usuario debe conocer.

Funciones indispensables en WhatsApp Web

Primero que nada, recuerda que para usar WhatsApp Web lo único que tienes que hacer es escanear el código QR que aparece en el sitio web usando tu teléfono y listo.

1) Atajos de teclado de WhatsApp Web

Los atajos básicos que puedes utilizar para aprovechar WhatsApp de manera más efectiva son los siguientes:

1) Ctrl + N: iniciar un nuevo chat

2) Ctrl + Shift +]: siguiente chat

3) Ctrl + Shift + [: chat anterior

4) Ctrl + E: Archivar chat

5) Ctrl + Shift + M: Silenciar chat

6) Ctrl + Retroceso: eliminar chat

7) Ctrl + Shift + U: Marcar como no leído

8) Ctrl + Shift + N: Crear nuevo grupo

9) Ctrl + P: estado de perfil abierto

2) Utiliza el teclado para buscar Emojis

Si bien puedes hacer clic en el icono de emoji junto al cuadro de texto para encontrar el emoji correcto, la forma mucho más rápida de hacerlo es escribir dos puntos y luego las dos primeras letras del emoji que deseas expresar y obtendrás un mensaje que muestra emojis coincidentes que cambiarán con cada letra que escribas en tu PC o Mac.

Puedes usar la tecla de flecha para cambiar entre los emojis que se muestran y luego presionar Enter para elegir el emoji de su elección.

3) Cambio automático de emoticonos a emojis

Hay emojis que no necesitan que uses el truco de los dos puntos y el tipo. WhatsApp Web es capaz de convertirlos automáticamente a partir de los clásicos emoticonos de texto. Y si deseas mantener los emoticonos como emoticonos y no hacer que se conviertan en emojis, puedes usar un script de usuario llamado WhatsApp Emoticon Preserver, todo lo que necesitas hacer es encontrarlo en Tampermonkey, un administrador de script de usuario multiplataforma.

4) Usar múltiples cuentas de WhatsApp Web en la misma PC

La primera opción es abrir el sitio web en modo incógnito o iniciar Opera y luego ir a WhatsApp Web. La alternativa es abrir una nueva pestaña y visitar un proxy verificado como dyn.web.whatsapp.com para usar dos cuentas, no más que eso, al mismo tiempo.

5) Leer mensajes sin notificaciones de marca azul

Para leer un mensaje sin que el remitente reciba un recibo de lectura, puedes hacer lo siguiente

a) Abre el chat dentro de tu ventana de WhatsApp Web.

b) Abre una ventana diferente y cambia su tamaño para que puedas ver el chat web de WhatsApp en segundo plano.

c) Haz clic en la ventana abierta y mantén el cursor allí.

d) Los mensajes se cargarán en la ventana de chat de fondo, que podrás leer, sin que estén marcados con las marcas azules. En este momento, serán marcas dobles grises, lo que significa que recibes los mensajes, pero no los lees.

e) Al hacer clic en la ventana de chat de WhatsApp Web, esas marcas se volverán azules instantáneamente.

