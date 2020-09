WhatsApp Web: 3 maneras de enviar capturas de pantalla desde tu PC

WhatsApp Web admite la mayoría de las funciones disponibles en las aplicaciones móviles, incluida la capacidad de compartir imágenes, documentos e incluso agregar contactos. Si tomas capturas de pantalla con frecuencia en tu computadora, puedes usar el servicio web de WhatsApp para enviarlas a tus amigos.

Existen tres maneras de enviar capturas de pantalla usando WhatsApp Web, si quieres averiguar cuáles son y cómo usarlas, sigue leyendo este artículo.

Cómo enviar capturas de pantalla en WhatsApp Web

1. Copiar y pegar

El primer método es realmente sencillo. Implica copiar y pegar de forma básica desde cualquier aplicación de visor de fotos en tu PC. Sin embargo, si no estás seguro de cómo hacerlo, estos son los pasos en detalle.

Paso 1: Abre la captura de pantalla que deseas compartir en WhatsApp Web en cualquier aplicación de visor de fotos. Una vez abierto, presione CTRL + C. Por lo general, esto funcionará, pero algunos visores para PC no admiten este acceso directo. Para ello, debes hacer clic derecho en la imagen y luego seleccionar Copiar datos de imagen en el menú. También puedes probar el atajo de teclado CTRL + MAYÚS + C.

Si deseas copiar una imagen de Google Chrome o cualquier otro navegador, haz clic derecho en la imagen y haz clic en Copiar imagen. Alternativamente, use el atajo de teclado CTRL + C.

Da clic en "copiar" sobre cualquier imagen en un sitio web

Paso 2: Inicia la WhatsApp Web y abre el chat donde deseas compartir la captura de pantalla.

Paso 3: En el hilo del chat, presiona CTRL + V. Verás que la imagen copiada aparecerá con una vista previa. Luego haz clic en el botón Enviar.

Presiona CTRL + V o haz click derecho sobre la barra de chat y da clic en "pegar"

2. Arrastrar y soltar

Si deseas compartir varias capturas de pantalla a través de WhatsApp Web, puedes arrastrarlas y soltarlas juntas. Para hacerlo, abre el hilo de chat. Luego, abre la carpeta que contiene las capturas de pantalla y cambia su tamaño para que puedas arrastrar fácilmente las imágenes a la ventana de tu navegador en el que tengas abierto WhatsApp Web.

Abre la carpeta desde donde quieras copiar las capturas de pantalla y abre otra ventana con WhatsApp Web en tu navegador

Una vez que veas la ventana WhatsApp Web debajo de la carpeta, selecciona varias capturas de pantalla y arrástralas al hilo de chat. Puedes escribir subtítulos para cada una de ellas. Finalmente, presiona el botón Enviar.

Arrastra las capturas de pantalla a la ventana de tu navegador donde está abierto WhatsApp Web

3. Adjuntar imagen

Otro método para compartir capturas de pantalla es usar la opción incorporada para adjuntar imágenes. Estos son los pasos:

Paso 1: Inicia la web de WhatsApp y abra el hilo de chat.

Paso 2: haz clic en el icono Adjuntar (parece un clip) presente en la esquina superior derecha. Luego selecciona Galería en las opciones.

Cuando selecciones "Galería" se abrirá una ventana de tu PC

Paso 3: Se abrirá una ventana. Navega hasta la carpeta que contiene las capturas de pantalla que deseas compartir. Selecciona las imágenes y aparecerán en la ventana de vista previa con un carrusel de miniaturas en la parte inferior.

Selecciona cada una de las imágenes para añadir un comentario por separado

Paso 4: haz clic en el botón Enviar.

Bonus: Envíate capturas de pantalla a ti mismo

Gracias a la capacidad para compartir archivos de WhatsApp, puedes usarlo como una alternativa a las aplicaciones para compartir archivos. Puedes enviar imágenes que incluyen capturas de pantalla o documentos desde tu PC a tu dispositivo móvil que tenga WhatsApp.

Para hacerlo, sigue los pasos:

Paso 1: En tu dispositivo móvil, guarda tu propio número en tu lista de contactos.

Paso 2: Abre WhatsApp en tu móvil y actualiza los contactos. Luego busca el nombre del contacto que acabas de guardar. Ábrelo y envía un mensaje de prueba para verificar si el contacto se guardó correctamente o no.

Paso 3: Inicie WhatsApp Web en su PC y abra el chat reciente con usted mismo. Luego, sigue cualquiera de los métodos mencionados anteriormente para enviarte imágenes a ti mismo.

Paso 4: Abra WhatsApp en su dispositivo móvil y descargue las imágenes o documentos de su propio hilo de chat.