WhatsApp Web: 10 trucos que apostamos a que no sabías

Al igual que la aplicación, WhatsApp Web es utilizada por millones de usuarios, especialmente en el momento en que todos están trabajando desde casa debido a la pandemia Covid-19. Aunque conocemos la mayoría de las funciones disponibles en WhatsApp Web, hay algunas que muchos de nosotros no conocemos.

10 trucos que no conoce que ofrece WhatsApp Web

Web le permite crear Messenger Room: esta función aún no está disponible en la aplicación de mensajería WhatsApp. WhatsApp lanzó la función Messenger Room el mes pasado. La función solo requiere que agregue contactos con los que desea tener una llamada grupal en Messenger Room. La opción Crear sala está disponible en la pantalla de inicio de WhatsApp Web, simplemente haga clic en los tres puntos y seleccione Crear sala.

No se puede descargar ni buscar un nuevo paquete de pegatinas: la aplicación WhatsApp permite a los usuarios agregar nuevos paquetes de pegatinas, pero ese no es el caso con la versión web. En la versión web, los usuarios no pueden descargar un nuevo paquete de calcomanías. Mostrará solo los ya descargados. Los usuarios podrán seleccionar cualquiera de las pegatinas descargadas y enviárselas a su contacto.

Fácil de encontrar amigos con los que se contacta con frecuencia: la función también está disponible en la aplicación WhatsApp, pero en la web es fácil de encontrar. Simplemente haga clic en el icono de mensaje en la parte superior de la ventana y mostrará todos los contactos con los que se contacta con frecuencia.

No podrá agregar un nuevo estado: Sí, si desea agregar un estado en WhatsApp que no será posible en la versión web.

Tampoco se puede verificar quién verificó el estado: WhatsApp Web solo muestra el estado que el usuario ha subido usando la aplicación. No hay forma de que los usuarios puedan ver quién verificó el estado. Utilice la aplicación para comprobar los contactos que han visto el estado.

Buscar mensajes en chats individuales: si busca un mensaje en particular que un contacto ha enviado, diríjase al chat individual, haga clic en el icono de búsqueda y escriba la palabra clave del mensaje. Esta función no está disponible en la aplicación WhatsApp.

No se puede abrir la misma cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes: similar a la aplicación, la web tampoco puede abrir una cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes. Si intenta abrir la misma cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes, les pedirá a los usuarios que usen la cuenta en una sola ventana.