WhatsApp Web: 10 funciones de la app para PC que probablemente no conoces

WhatsApp Web ya forma parte de la cotidianidad de millones de personas, especialmente en este momento en que muchos están trabajando desde casa debido a la pandemia Covid-19. Aunque conocemos la mayoría de las funciones disponibles en este servicio, hay algunas que muchos de nosotros no conocemos.

Para ayudarte a darle un uso más completo y con mayores beneficios, hemos preparado una lista de 10 funciones que ofrece WhatsApp Web que probablemente no conoces.

Funciones de WhatsApp Web que poca gente conoce

La aplicación de mensajería instantánea para PC te permite crear Messenger Room, una función que no está disponible en la app para equipos móviles. La compañía lanzó la función Messenger Room el mes pasado y solo requiere que agregues los contactos con los que deseas tener una llamada grupal en Messenger Room.

Para ver la opción de crear sala, solo debes dar click en los tres puntos que aparecen en la pantalla de inicio de la aplicación

No se puede añadir paquetes de stickers: la aplicación WhatsApp para teléfonos permite a los usuarios agregar nuevos paquetes de stickers, pero ese no es el caso con la versión web. En la versión web, los usuarios no pueden descargar un nuevo paquete de calcomanías. Mostrará solo los que ya vienen precargados. Los usuarios podrán seleccionar cualquiera de las pegatinas descargadas y enviárselas a su contacto.

Encuentra fácilmente a los contactos con quienes conversas frecuentemente: la función también está disponible en la aplicación WhatsApp, pero en la web es fácil de encontrar. Simplemente haz clic en el icono de mensaje en la parte superior de la ventana y mostrará todos los contactos con los que chateas con frecuencia.

WhatsApp Web no permite actualizar estados: Sí, si deseas agregar un estado en WhatsApp que no será posible en la versión web.

Tampoco se puede verificar quién ha visto tu estado: WhatsApp Web solo muestra el estado que el usuario ha subido usando la aplicación para móviles.

Buscar mensajes en chats individuales: si buscas un mensaje en particular que un contacto ha enviado, dirígete al chat individual, haz clic en el icono de búsqueda y escribe la palabra clave del mensaje. Esta función no está disponible en la app tradicional.

Busca el icono de mensaje nuevo y comienza a escribir las palabras que buscas en el chat

No se puede abrir la misma cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes: similar a lo que sucede con la aplicación para iOS, Android y Windows Phone, la web tampoco puede abrir una cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes. Si intentas abrir la misma cuenta de WhatsApp en dos ventanas diferentes, les pedirá a los usuarios que usen la cuenta en una sola ventana.

Puedes anclar y archivar chats: la versión web también permite a los usuarios anclar y lograr chats. Los usuarios solo tendrán que hacer clic en el icono desplegable en el chat individual y tocar la opción correspondiente.