WhatsApp, Telegram y Signal: La mentira de la privacidad

WhatsApp está siendo vapuleado por millones de personas que se resisten a aceptar que sus datos sean entregados a Facebook, en la que posiblemente sea la migración más grande de usuarios en la era digital.

Sin embargo, y con la distancia que ha recorrido la humanidad con la privacidad en las aplicacioones, podemos fácilmente poner en duda la ilusión de que otros servicios como Telegram y Signal no puedan ser hackeadas en el futuro.

El cifrado como el que ofrecen WhastApp y sus dos principales competidores es fundamentalmente defectuoso y una vez que los piratas informáticos descubren cualquier vulnerabilidad o error en todo el viaje de datos (aplicaciones, sistema operativo móvil, Wi-Fi público, la nube y los centros de datos físicos), tu información personal y confidencial está siempre a su disposición.

Las aplicaciones de redes sociales parecen haber nacido condenadas a ser inseguras.

El equipo de desarrollo de Telegram tiene su sede en Dubai, pues tuvieron que abandonar Rusia debido a las regulaciones de tecnologías de la información locales y han probado una serie de ubicaciones como base, incluidas Berlín, Londres y Singapur para almacenar sus datos.

Signal no posee sus propios centros de datos. La compañía está completamente basada en la nube, lo que pone en riesgo los datos debido a que los ataques cibernéticos a los servicios basados en la nube han aumentado en el pasado reciente.

Sumado a esto, son relativamente pocos los países que actualmente tienen regulaciones dedicadas a la privacidad del usuario o la seguridad cibernética, con excepción de Europa.

Recientemente expusimos en La Verdad Noticias cómo el Reglamento de protección de datos (GDPR) de la Unión Europea impidió que la actualización de la política de privacidad de WhatsApp pudiera compartir los datos con Facebook.

El dilema de la seguridad en WhatsApp

Según Pavan Duggal, uno de los principales expertos en derecho cibernético de India y abogado experimentado de la Corte Suprema, si lo que buscas es una seguridad completa y absoluta, debes darte cuenta de que la seguridad es un término relativo.

"Lo que era seguro ayer no es seguro hoy y lo que es seguro hoy no será seguro mañana. Confiar a ciegas en estas plataformas no sería suficiente. Es necesario que la gente incorpore la seguridad cibernética como una forma de vida", dijo Duggal a IANS.

Nombremos, por ejemplo el ataque de software de Pegasus a WhatsApp o el gran hackeo de criptomonedas de Twitter el año pasado que comprometió cuentas de celebridades como Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates,o Jeff Bezos, las personas siempre corren el riesgo de perder sus datos.

El último es el ataque SolarWinds que ha sacudido a las agencias estadounidenses y a varios gigantes tecnológicos. No es que los malos actores comprometieran directamente sus redes; utilizaron un software de terceros llamado Orion vendido por la empresa de gestión de TI SolarWinds para infiltrarse en los sistemas incluso del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Si ni siquiera los cientos o miles de millones de dólares que Estados Unidos invierte en su ciberseguridad han podido detener a piratas informáticos, ¿qué pueden hacer aplicaciones de mensajería como WhastApp, Telegram y Signal para detenerlos?

