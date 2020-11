WhatsApp: Riesgos de usar WhatsApp Plus una la app no oficial

Sin duda todos personalizamos nuestro teléfono móvil y al usar WhatsApp también queremos hacer lo mismo, sin embargo la App de mensajería es más seria, por lo que no da margen para realizar muchas modificaciones, por ello miles de usuarios recurren a la versión no oficial, WhatsApp Plus.

Pero, ¿Qué es realmente WhatsApp Plus? y ¿Por qué en las últimas fechas ha sonado bastante? Esto y más estaremos respondiendo en La Verdad Noticias.

Tomemos en cuenta que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y actualmente cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en el planeta y la cantidad continua aumentando todos los días.

WhatsApp Plus qué es y qué peligros tiene

Desde hace algún tiempo se escucha sobre WhatsApp Plus, de hecho tiene varios años de existencia, nació casi a la para que la App Oficial de mensajería, pero esta es una aplicación alterna a la original y su última versión es la V9.00.

En el caso de WhatsApp Plus permite chatear, enviar fotos, emojis, videos y documentos todo igual que la versión original de la App verde, pero la gran diferencia es que puedes cambiar el color de los chats y la plataforma. Además de contar con otras funciones que ayudan a tener una mejor experiencia de usuario.

En la última versión se agregó "habilitar chats" y "grupos separados", ocultar el estado de visualización, cambiar colores y personalizar su aplicación. También puede 'desaparecer' para algunos contactos y cambiar su última conexión a una hora diferente y personalizar su confirmación de lectura (checks azules) dependiendo del contacto.

Conociendo los riesgos que conlleva WhatsApp Plus ¿te arriesgarías a usarlo?

Sin duda todas estas opciones la hacen ver fabulosa, pero la verdad es que se corre mucho riesgo al usarla, para empezar, la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp informa que usted cuenta con una App NO original, por lo que su número puede ser baneado y nunca más podría usar la aplicación oficial.

Otro detalle es el de seguridad, WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo que significa que cualquier persona podría acceder a sus conversaciones o de terceros sin que usted se entere.

Una situación más con la App no Oficial es que esta tiene acceso a la lista de contactos, por lo que se podrían generar filtraciones de números o algunos problemas podrían derivarse de ciberataques a esta aplicación que podrían comprometer su seguridad.

