WhatsApp: Procura evitar este tipo de fraudes en la aplicación

Todos sabemos que WhatsApp puede ser un verdadero riesgo para la privacidad de los usuarios que no se toman en serio las advertencias de seguridad sobre esta plataforma y los fraudes que se llevan a cabo ahí.

Todo el tiempo vemos informes en los medios sobre las estafas que los delincuentes en todo el mundo organizan de manera masiva a través de WhatsApp.

Recientemente, el experto en ahorro de dinero Martin Lewis hizo una advertencia urgente sobre una estafa que circula en Facebook y WhatsApp.

Lewis se refirió a una estafa que utiliza su identidad alegando falsamente que hay una estafa “extremadamente sofisticada” que involucra bancos, y que ha sido compartida en redes sociales bajo su identidad.

La publicación falsa luego agrega un mensaje que dice que no se ha tomado un pago de O2, Vodafone, 3, GiffGaff o EE, y le dice al espectador que haga clic en el enlace.

Incluso agrega: "Tan pronto como lo toques, perderás dinero".

La publicación falsa luego dice que los bancos están inundados de llamadas y que 'Martin Lewis' lo confirmó por la mañana, pero todo esto es completamente falso y una estafa preocupante.

"Esta alerta de estafa viral no tiene nada que ver conmigo ", tuiteó Martin. "NO he hablado de eso. Sé siempre scamaware, pero esto suena a tonterías".

Si bien Martin enfatizó que la estafa falsa no tiene nada que ver con él, agregó que sigue siendo crucial tener cuidado con ellas.

"Si recibes mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos que describe (la estafa), es probable que sea suplantación de identidad de datos, así que elimínalos", agregó Martin.

Evita caer en fraudes a través de WhatsApp

La Verdad Noticias te comparte algunos consejos de Action Fraud tiene los siguientes consejos si crees que has sido objeto de un fraude:

Ten cuidado al hacer clic en mensajes no solicitados desde tu teléfono en redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto o WhatsApp, incluso si parecen provenir de un contacto de confianza.

Primero haz una investigación en línea; consulta el sitio web oficial para ver si hay alguna información disponible.

Asegúrate de tener un software antivirus en tu computadora

Nunca proporciones datos personales o financieros, incluidos nombres de usuario, contraseñas, PIN, números de identificación o frases memorables.

Ten siempre en cuenta que tu privacidad en WhatsApp también es tu responsabilidad, así que actúa siempre con mucha precaución con este tipo de mensajes.

