WhatsApp: ¿Por qué no puedo ver la foto e información de un contacto?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Con tal popularidad también viene una gran responsabilidad. Afortunadamente, la empresa ofrece una larga lista de funciones de seguridad para superar posibles preocupaciones. A lo largo de los años, WhatsApp ha agregado varias opciones para proteger tu cuenta. Algunos de ellos incluyen la capacidad de desactivar el recibo de lectura, la autenticación biométrica, la capacidad de controlar quién puede ver tu foto de perfil, información de contacto, estado y más.

Algunos usuarios centrados en la privacidad pueden limitar su alcance de WhatsApp habilitando algunas funciones de seguridad. La práctica puede llevarlo a no ver su foto de perfil, información de contacto, estado, confirmación de lectura y más.

Es un comportamiento estándar entre los usuarios expertos en tecnología. Pero puede confundir a algunos usuarios que no conocen la configuración de privacidad y seguridad de WhatsApp.

En este artículo, te guiaremos sobre cómo algunos usuarios de WhatsApp usan la configuración de privacidad y por qué no puedes ver la información de contacto o la imagen de algunos de los contactos de WhatsApp en la aplicación. Empecemos.

Por qué no aparece la información de contacto en WhatsApp

1. La persona no te ha guardado como contacto

Como ya sabrás, WhatsApp usa el número de contacto para agregar usuarios al mensajero. Es posible que hayas guardado el número de contacto de alguien con el nombre, pero si la otra persona no te agregó como contacto en su dispositivo, es posible que no veas algunos de sus detalles en WhatsApp.

Del mismo modo, si no guardas como contacto el número de alguien, esa persona no verá tu información

La configuración de privacidad de WhatsApp juega un papel muy importante. Están disponibles en WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad. Si seleccionas la opción 'Todos', entonces cualquier persona con su número de teléfono móvil puede ver su foto de perfil, información de contacto en WhatsApp, lo que puede invadir tu privacidad.

La mayoría de los usuarios solo permiten que sus contactos vean la última vez que vieron la foto de perfil, acerca de (información de contacto) y el estado. Entonces, en tales casos, si la otra persona no ha guardado su número de contacto en el dispositivo, entonces no podrá ver su foto de perfil, información de contacto y estado en WhatsApp.

2. Alguien te agrega pero cambia su privacidad

A lo largo de los años, la aplicación de mensajería propiedad de Fcebook ha agregado varias opciones centradas en la privacidad para limitar que otros se comuniquen con usted o revisen su perfil en la aplicación. Se puede acceder a la configuración de privacidad desde WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad.

En la configuración de privacidad puedes elegir quién ve tu foto, estado y demás información

Algunos usuarios pueden permitir que solo un número limitado de contactos acceda a su información de contacto, foto de perfil, estado y último visto. Si lo han excluido de la lista de acceso, es posible que no vea la información de contacto de dicho usuario en WhatsApp.

¿Cómo lo hacen? ¿Quieres aplicar las mismas medidas de seguridad en tu cuenta de WhatsApp? Sigue los pasos a continuación.

Paso 1: Abre la aplicación WhatsApp en tu dispositivo.

Paso 2: Toca el ícono de Configuración en la esquina inferior derecha.

Paso 3: Ve a Cuenta> Privacidad y verás la configuración predeterminada para tu cuenta de WhatsApp.

De forma predeterminada, la información de tu cuenta, como la imagen de perfil, la última vez que se vio, el estado y sobre, es visible para sus contactos en WhatsApp. Puedes ir al menú de opciones y seleccionar Nadie para que nadie pueda ver tu foto de perfil, acerca de, etc.

3.La persona te bloqueó en WhatsApp

Esta es una de las formas más antiguas y fáciles de evitar que alguien se comunique contigo por WhatsApp. Si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, entonces no puedes ver su información de contacto, imagen de perfil, no puedes enviar mensajes de WhatsApp y no puedes ver su estado.

Si deseas bloquear a alguien, abre el chat de WhatsApp de esa persona y toca el icono de perfil. Desplázate hacia abajo y selecciona bloquear.

Para desbloquear usuarios, puedes abrir WhatsApp e ir a Configuración> Cuenta> Privacidad> Contactos bloqueados y desbloquearlos.