WhatsApp: Estos son los iPhone que se quedan sin la APP en 2021

Recientemente en La Verdad Noticias informamos que un grupo de celulares dejarían de contar con WhatsApp debido a que con la nueva actualización estos dispositivos ya no serían compatibles, sin embargo esto no solo ocurrirá con los que tengan un sistema operativo Android, sino que también pasará con los iPhones.

Ante esta situación te dejaremos la lista de iPhone que se quedan sin WhatsApp en el 2021 y por si tu opción es cambiarlo, también te damos a conocer la lista de los iPhones actuales que soportan la aplicación.

En unas pocas semanas ya estaremos en 2021 pero esto tendrá un efecto colateral en muchos teléfonos no contarán con WhatsApp y aunque seas dueño de un iPhone también puede ser que te quedes sin la aplicación de mensajería.

Beautiful new wallpapers coming to WhatsApp, including custom chat wallpapers... pic.twitter.com/26bhVXzDZ3 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) December 9, 2020

iPhones sin WhatsApp

A partir del año 2021, todos aquellos iPhone que no corran iOS 9 como mínimo quedarán fuera del soporte de WhatsApp y no podrán usar la aplicación.

Pero ¿cuáles son estos iPhones que ya no podrán soportar la nueva actualización de WhatsApp? Los modelos de iPhone que no recibieron iOS 9 fueron los iPhone 4 hacia atrás.

Por lo que todos los modelos de iPhone 4 y sus predecesores se quedan sin la APP verde. Pero los que en el caso de los iPhones 4S, 5, 5S, 5C, 6 y 6S deben actualizar su sistema iOS 9 o posteriores para poder seguir usando WhatsApp.

Si no has actualizado tu sistema iOS 9 y tu iPhone es compatible, debes hacerlo ahora mismo, de otro modo en enero de 2021 te quedarás sin la última actualización y por ende sin la aplicación.

iPhones sin WhatsApp y actualización para no dejar de tener la App.

Especialmente los iPhone 6S y 6S Plus son los últimos junto con el iPhone SE de primera generación en admitir la última versión del sistema operativo de iPhone, iOS 14. Es imperativo que si tienes uno de estos teléfonos actualices a la última versión, no solo para disfrutar de sus ventajas, sino para poder estar más seguro y poder usar WhatsApp.

Ahora bien, si tu iPhone no corre iOS 9 y no puede usar WhatsApp tomalo como una oportunidad para cambiar de teléfono, por ello es que entre los celulares que te pueden servir está la gama moderna 2020, como son el iPhone SE 2020, iPhone 11 o el iPhone 12. Descartamos los iPhone XS Pro y Pro Max ya que a no ser que los encontremos muy baratos, su coste no merece la pena ya que por un precio similar o inferior podemos optar a iPhone más modernos.

Pero no todo tiene que ser modernidad, ya que si lo que necesitas es tener un buen iPhone y sobre todo que puede tener WhatsApp las mejores opciones son contar con los iPhone 7, 8 y SE.

Siempre que encontremos una buena oferta, podemos optar por un iPhone 7 u 8, especialmente los modelos Plus, al menos para no tener una mala experiencia con el dispositivo. Por otro lado, tenemos los iPhone SE de primera y segunda generación.

