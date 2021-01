WhatsApp: Estas aplicaciones recopilan más datos PERSONALES que la “App Verde”

Cuando WhatsApp anunció que en febrero comenzarán a aplicarse nuevos términos privacidad, los cuales harían que Facebook tuviera acceso a datos nuestros muchos usuarios entraron en pánico y se dio lo que se conoció la mayor migración de usuarios de la historia.

Ante dicha reacción, WhatsApp como compañía se vio en la necesidad de comunicar a sus usuarios que sus datos privados se encuentran seguros y protegidos.

Ahora en La Verdad Noticias queremos dar a conocer que, aunque no se puede negar los hechos de WhatsApp, queremos que sepas que la aplicación de mensajería no es la única no la que más datos tiene de ti. Aquí te explicamos.

Apps con datos de sus usuarios

Hay otras aplicaciones que están extendiéndose en los últimos tiempos y que guardan más información de la que te gustaría que nadie conociese, menos todavía una empresa.

Se dice que cuando una app es gratuita lo que se ofrece es nuestra información privada, y hay unas aplicaciones con las que esto puede resultar aún más intrusivo: las de seguimiento de la salud o la práctica deportiva.

Se recopila más información de la que se piensa

La realidad que resulta indiscutible es que estas aplicaciones recopilan más datos de los que el usuario cree, por ello es que en USwitch realizaron un informe sobre las distintas aplicaciones de salud y analizaron los aspectos que tomaba en cuenta cada una.

El resultado obtenido se basaba en el estado de forma, la calidad del sueño, el peso... pero se debe recordar que también se han sumado novedades en los últimos tiempos como el electrocardiograma o la presión arterial, y próximamente el nivel de glucosa en sangre.

En esta tabla se pueden ver cuales son las aplicaciones que obtienen verdaderamente más información personal de los usuarios que la misma app de mensajería, WhatsApp.

WhatsApp siempre ha estado relacionada con grandes polémicas, pero hay otras aplicaciones que recopilan mucha más información.

Esto es muy preocupante por cómo se trata con fines publicitarios, también por si en el futuro llegará a ser utilizada por otro tipo de empresas que marquen nuestra vida. Por ejemplo, si una aseguradora privada o empresa que te ha entrevistado compra tus datos y accede a más información de la que tú le has ofrecido, o a un historial que debería ser privado.

Apps sin control sobre los datos privados

El problema con estas Apps es que no solo obtienen información personal sino que el usuario desconoce que esto sucede. Esto porque las condiciones de uso no son leídas porque son demasiado extensas, en ocasiones más de 20 o 30 folios. Además, muchas de las aplicaciones y dispositivos no ofrecen la posibilidad de inhabilitar las funciones que se deseen.

Normalmente no son privados los perfiles tan detallados que se pueden crear en cuanto al estado de salud o los lugares por donde se desplaza el usuario vía GPS , están conectados con cuentas de correo o números de teléfonos, cuando no se rellena un perfil completo. Y esta información permanece.

