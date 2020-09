WhatsApp: ¿Cómo funcionará la opción de fotos y videos autodestructivos?

WhatsApp es, con mucho, la plataforma de mensajería número uno en iPhone y Android, pero la aplicación está presionada a mejorar aún más el servicio, no solo porque los usuarios esperan una funcionalidad de nueva generación, sino también porque los competidores siguen agregando nuevas capacidades a sus servicios y aplicaciones.

Telegram es claramente el mejor ejemplo en este sentido, ya que esta aplicación de mensajería tiene muchas de las características en las que WhatsApp todavía está trabajando.

Una de ellas son los mensajes que se destruyen automáticamente, que WhatsApp aún no ha lanzado, pero que sabemos que está actualmente en desarrollo y debería obtener el visto bueno en algún momento en el futuro.

Los mensajes autodestructivos son una forma sencilla de mejorar la privacidad y proporcionar a los usuarios más control sobre los datos confidenciales que se comparten en una conversación. En Telegram, por ejemplo, los mensajes autodestructivos se pueden configurar en un chat secreto, por lo que todos los mensajes se eliminan automáticamente de todos los dispositivos que participan en una conversación en un momento definido por el usuario.

WhatsApp también está trabajando para brindar capacidades similares a su plataforma de mensajería y, al igual que en Telegram, los usuarios podrán configurar un temporizador para eliminar los mensajes.

WhatsApp agregará fotos y videos autodestructivos

Al mismo tiempo, WABetaInfo ha descubierto que WhatsApp también está desarrollando una extensión de esta función que esencialmente nos traería archivos autodestructivos. Entonces, si bien la función original está dirigida específicamente a los mensajes de texto, esta opción recién descubierta solo se refiere a medios como fotos y videos.

El enfoque será diferente y los usuarios no tendrán que configurar un temporizador para todo.

El modo en que van a funcionar los medios autodestructivos en WhatsApp es mucho más simple. Cuando recibes una foto o un video de este tipo, los medios desaparecen inmediatamente después de verlos o al salir de la conversación. No aparece ningún mensaje en lugar de los medios eliminados, por lo que es posible que ni siquiera notes que había algo allí.

En Telegram, tanto los mensajes como los medios se tratan de la misma manera. En otras palabras, ambos están controlados por el temporizador definido por el usuario, por lo que puede acceder a una foto o video específico durante el tiempo que el temporizador lo permita. Si la conversación está configurada para eliminar mensajes automáticamente después de un minuto, puede ver una foto o un video durante un máximo de un minuto después de recibirlo, después de lo cual se elimina automáticamente.

En WhatsApp, las cosas serán un poco diferentes, por lo que puede ver los medios solo una vez. Sin embargo, no se sabe en este momento cuánto tiempo permanecerán las fotos y videos en la pantalla de conversación si los usuarios no tocan o cambian a una pantalla o aplicación diferente.

Los medios que expiran solo pueden incluir imágenes, videos y GIF, según este último descubrimiento. La función se notó en una versión beta de WhatsApp para Android, y no hace falta decir que no hay una ETA en cuanto a cuándo podría obtener el visto bueno para todos los usuarios que no forman parte del programa beta.

Lo que todavía no sabemos es si la empresa propiedad de Facebook permitirá a los usuarios tomar una captura de pantalla de los medios que expiran. En Telegram, cada vez que intentas tomar una captura de pantalla de una foto o video enviado en un chat secreto, se notifica a los otros participantes o se bloquea la captura de pantalla. WhatsApp aún no ha introducido dicha función, pero una notificación de captura de pantalla enviada en el chat tendría mucho sentido.

Obviamente, la nueva función estará disponible tanto en Android como en iPhone, y los medios que expiran vendrán con una bandera especial para diferenciarlos de los medios normales compartidos en una conversación. Hasta ahora, WhatsApp se ha mantenido completamente callada sobre la adición de esta función.