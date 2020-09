WhatsApp: Cambia el logo a un hermoso color

Hay un truco que se ha convertido en tendencia en los últimos días, es el hecho de poder cambiar el logo de la WhatsApp de mensajería instantánea en color rosa, si aún no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos el secreto.

Hacer que el logo de tu WhatsApp sea rosado es muy sencillo, para poder obtenerlo tienes que descargar Nova Launcher, una app que te permite personalizar el escritorio de tu dispositivo móvil de acuerdo a tus necesidades.

Gracias a ella podrás cambiar el ícono de la aplicación de cualquier aplicativo en tu móvil, ya sea bajando un determinado tipo de pack desde Google Play o acomodando una imagen.

Con estos sencillos pasos podrás tener un logo de WhatsApp rosa.

Pasos para volver rosa el WhatsApp

Tras instalar Nova Launcher pulsa el ícono de WhatsApp. Allí observarás el botón de un lapicero, la misma que te permite cambiar el logo de WhatsApp. Cuando lo hagas pulsa sobre Aplicaciones. Luego de ello, deberás dar clic en Galería y busca la imagen del logo de WhatsApp en rosado que descargaste desde algún buscador. Selecciona el logo color rosado de WhatsApp y listo.

Cabe precisar que el color rosado de WhatsApp (solo se puede cambiar en la App y no en WhatsApp Web) se está buscando de acuerdo a una fecha que se celebra en gran parte del mundo que es el Día Internacional de la Bisexualidad, una conmemoración que poco a poco está siendo reconocida dentro de la Comunidad LGTBI.

Aquí otros trucos de WhatsApp

Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

Te puede interesar: WhatsApp Web: ¿Qué es y cómo usarlo?

Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre del mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.