WhatsApp: Ahora puedes enviar fotos y videos con mejor calidad

La aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp es sin duda la App por excelencia, sin embargo, continúa mejorando para dar un servicio aún mejor.

Entre las mejoras que WhatsApp está aplicando, esta una solicitud que muchos usuarios han expresado, la calidad de las imágenes y videos. No es que a través de la aplicación de mensajería no se pudieran enviar sino que al pasar un video o imagen a través de la App estos perdían calidad.

Cómo mencionamos previamente, la aplicación hermana de Facebook continúa sus actualizaciones, de hecho la última ha sido sobre sus videollamadas y la otra, que es en la que La Verdad Noticias se enfocará, está relacionada con el contenido.

Fotos y videos de mejor calidad a través de WhatsApp.

WhatsApp y sus actualizaciones

La función de compartir contenido es una de las más cómodas que podemos encontrar en iOS y Android. Así, desde otras aplicaciones, podemos seleccionar compartir y seleccionar WhatsApp y el chat en el que queremos hacerlo.

Pero, la posibilidad de copiar fotos directamente en el chat como se hace en Windows no estaba presente, pudiendo enviar fotos por WhatsApp sin perder calidad.

Todo eso cambiará con la versión WhatsApp Beta 2.21.10.23 para iOS. Con ella, podemos copiar varias fotos en otras aplicaciones y pegarlas directamente en WhatsApp. Para probarla, podemos ir a la app de Fotos, seleccionar varias y darle a Exportar > Copiar. Si abrimos WhatsApp, y dejamos pulsado para darle a Pegar, podremos enviar archivos grandes en WhatsApp, incluyendo fotos y vídeos.

Beautiful new wallpapers coming to WhatsApp, including custom chat wallpapers... pic.twitter.com/26bhVXzDZ3 — WhatsApp (@WhatsApp) December 9, 2020

Esta actualización también incluye otra interesante novedad que afecta a las llamadas y a las videollamadas en grupo.

Te recomendamos: WhatsApp 2020: Todo lo que necesitas saber de la aplicación

En estos meses, seguro que has recibido una petición para unirte a una videollamada en grupo de amigos o familiares, y no la has cogido a tiempo. En el caso de que la llamada se esté produciendo entre las personas que, si la cogieron, no es posible unirse a no ser que alguno de los participantes te invite.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.