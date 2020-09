WhatsApp: 9 Soluciones a problemas con las notas de voz

Los mensajes de voz en WhatsApp hacen que las conversaciones sean más cómodas para muchas personas que no tienen muchas ganas de escribir largos mensajes. Sin embargo, estas notas de voz pueden dejar de funcionar en algunas ocasiones.

Por ejemplo, cuando recibes un audio y este no se descarga, o cuando lo reproduces y no se escucha nada. Afortunadamente, al igual que la mayoría de los problemas en la aplicación, los errores en los mensajes de voz en WhatsApp también tienen solución.

Soluciones para errores en audios de WhatsApp

1. Reiniciar tu teléfono

A veces, un simple reinicio resolvería el problema. Si los mensajes de voz de WhatsApp no se reproducen o no se están grabando, reinicia tu teléfono. Comprueba si eso soluciona el problema. Si no es así, pasa al siguiente punto.

2. Otorgar los permisos

Si no puedes grabar mensajes o se detienen durante la grabación, debe verificar si WhatsApp tiene el permiso necesario. Entonces, para grabar audio, debe tener permiso para usar el micrófono en tu teléfono.

Muchos errores en esta y otras apps se solucionan dando los permisos necesarios en los ajustes del teléfono

Paso 1: Abre Configuración en tu teléfono y ve a Aplicaciones y notificaciones o Aplicaciones o Administrador de aplicaciones.

Paso 2: en Todas las aplicaciones, busca WhatsApp. Tócalo.

Paso 3: toca Permisos. Luego, en la siguiente pantalla, si hay un interruptor junto a Micrófono, asegúrate de que esté activado. Si simplemente ve Micrófono, tóquelo y luego toque Permitir.

Paso 4: reinicia tu teléfono.

3. Apagar las aplicaciones de grabación de terceros

Cualquier aplicación que no sea WhatsApp que tenga el potencial de usar el micrófono cuando está grabando mensajes de voz debe desactivarse mientras lo hace. WhatsApp no puede grabar notas de voz si otra aplicación, como una aplicación de grabación de llamadas o de grabación de pantalla, está activa en tu teléfono. Sugerimos apagarlos por un tiempo. Luego intenta enviar las notas de voz. Si el problema persiste, intenta desinstalar dichas aplicaciones. Luego, ve si puedes crear notas de voz.

4. Revisa el vidrio protector de tu pantalla

WhatsApp tiene una función en la que si mueves tu teléfono hacia su oído, comienza a reproducir audio a través del auricular. Eso sucede con la ayuda del sensor de proximidad de su teléfono. Cuando su teléfono detecta que algo cubre el sensor de proximidad, la pantalla se vuelve negra. Por lo general, se activa durante las llamadas. Pero WhatsApp ha aprovechado la misma función para permitirle escuchar notas de voz a través del auricular.

Estos accesorios pueden ser muy útiles, pero si están mal colocados pueden dar problemas

Un protector de pantalla mal colocado también puede causar el problema. Su teléfono cree que está cerca de su oído y comienza a reproducir audio a través del auricular. Puede suponer que algo anda mal con su teléfono, pero es solo el protector de pantalla. Por lo tanto, retire el protector de pantalla o reemplácelo con uno diferente colocado ligeramente lejos del sensor.

5. Sube el volumen a tu teléfono

Por retórico que parezca, a menudo nos olvidamos de los niveles de volumen. Si estás escuchando las notas de voz a través del altavoz, sube el volumen. Cuando uses el auricular para escucharlos, debes volver a aumentar el volumen, ya que es diferente al que está en el altavoz.

6. Verifica tu espacio de almacenamiento

Si recibes el error "Lo siento, no se puede cargar este audio en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde" mientras intenta descargar una nota de audio, debes verificar el espacio disponible en tu teléfono. A veces, el almacenamiento está lleno y es por eso que WhatsApp no descarga los mensajes de voz.

Verifica espacio de almacenamiento

7. Limpiar la caché (solo Android)

En Android, puedes intentar borrar la caché de WhatsApp. Es diferente a borrar datos o almacenamiento, ya que los datos de WhatsApp no se eliminan.

Estos son los pasos:

Paso 1: Abre Configuración en tu teléfono Android. Navega a Aplicaciones y notificaciones.

Paso 2: busca WhatsApp en Todas las aplicaciones. Tócalo.

Paso 3: Toca Almacenamiento. Luego toca Borrar caché.

Paso 4: reinicia tu teléfono.

8. Actualizar WhatsApp

A veces, quizás tienes problemas de mensajes de voz debido a un error en las versiones beta de WhatsApp, asumiendo que es parte del programa de prueba de la aplicación beta. Intenta actualizar en tu Android y iPhone desde sus respectivas tiendas de aplicaciones.

9. Desinstalar WhatsApp

Por último, si nada funciona, desinstala WhatsApp de tu teléfono y vuélvelo a instalar.

Te puede interesar:WhatsApp Web: así es como puedes iniciar o cerrar sesión

¿Te sirvieron estos consejos para enviar y recibir mensajes en WhatsApp? No olvides comentar.