WhatsApp: 6 razones por las que no puedes ver la información de un contacto

Casi todos los que conoces están en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea es una de las primeras aplicaciones que descarga cualquier usuario de teléfono inteligente y esa es la razón por la que la aplicación tiene una base de usuarios de más de mil millones de personas.

Cualquiera que esté familiarizado con la aplicación, conoce la idea detrás de la foto de perfil, la ultima vez antivo, los estado o las confirmaciones de lectura.

Estos son esencialmente parte de la información de perfil de cualquier usuario de WhatsApp, pero, gracias a la configuración de privacidad de la aplicación, los usuarios pueden ocultar una o más de la información mencionada anteriormente.

Si no puedes ver la última foto de perfil de algún contacto, o su estado o incluso su confirmación de lectura, puedes llegar directamente a la conclusión de que esa persona lo ha bloqueado.

Si bien esa podría ser una de las razones por las que no puedes ver la información del perfil de alguien en WhatsApp, hay otras razones también por las que esto podría estar sucediendo esto

¿Por qué no aprece la información?

Tu contacto ha cambiado su configuración de privacidad a "Nadie"

Si el otro contacto ha configurado su "última vez " como "Nadie", entonces no podrá ver la marca de tiempo, que indica la hora a la que ese contacto usó WhatsApp por última vez, debajo de su nombre.

Cuando tu cambias la configuración de privacidad por última vez a "Nadie".

En caso de que haya establecido la configuración "última vez" en "Nadie", no podrás ver la marca de tiempo de nadie.

Tu contacto ha cambiado su configuración de privacidad a "Mis contactos"

Hay posibilidades de que, incluso si has guardado a una persona en tu libreta de contactos, la otra persona no lo haya hecho. Y si esa persona ha seleccionado "Mis contactos" como última consulta

aún no podrás ver la última vez que estuvo activo.

Por cambios en su configuración

Tu contacto no ha establecido una foto de perfil

Si bien a casi todos les gusta configurar una imagen de perfil en WhatsApp, existe una opción para que las personas usen la aplicación sin configurar una y es posible que esa persona no la haya configurado.

Puede que haya un problema de conexión

Si se encuentra en un área donde la conexión a Internet es deficiente, es posible que la aplicación no pueda obtener información, incluida la última vez que estuvo activo, la foto de perfil, el estado o las confirmaciones de lectura.

Estás bloqueado por este contacto

No hay una forma segura de averiguar si ha sido bloqueado por un contacto de WhatsApp (aparte de que el contacto le diga esto, por supuesto).