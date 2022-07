Vuelos europeos cancelados y retrasados en medio de huelgas masivas.

Cientos de vuelos desde varios aeropuertos europeos fueron cancelados o retrasados el sábado mientras la industria lucha con las huelgas de trabajadores en curso.

Las acciones laborales de las tripulaciones de cabina en las dos aerolíneas de bajo costo EasyJet y Ryanair , así como de los trabajadores del aeropuerto en el segundo aeropuerto más transitado de Europa, Roissy-Charles de Gaulle en París, están causando grandes dolores de cabeza a las aerolíneas justo cuando comienzan las primeras vacaciones escolares de verano. después de dos años de restricciones por la pandemia.

Uno de cada cinco vuelos desde el principal aeropuerto de París fue cancelado el sábado por la mañana, mientras que la huelga de EasyJet y Ryanair provocó la cancelación de 15 vuelos desde y hacia España con otros 175 retrasados.

La tripulación de cabina de Ryanair también anunció otros 12 días de paros laborales. Los trabajadores del aeropuerto de París dijeron que volverán a salir del 8 al 10 de julio.

Aerolíneas europeas enfrentan interrupciones por huelga

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las tripulaciones de cabina de las aerolíneas europeas en huelga exigen mejoras en sus condiciones de trabajo y salarios para ponerlos en línea con otras aerolíneas.

Los empleados de Ryanair están en huelga desde el 24 de junio, con el objetivo de llevar a la compañía a la mesa de negociación, mientras que las tripulaciones de cabina de EasyJet se sumaron a la huelga el viernes.

“Tras seis días de huelga y ante la falta de voluntad de la compañía para escuchar a su plantilla y su preferencia por dejar en tierra a miles de pasajeros en lugar de sentarse a negociar un acuerdo bajo las leyes españolas, nos hemos visto obligados a convocar nuevas jornadas de huelga, dijo a la AFP Lidia Arasanz, del sindicato USO que ha organizado a los trabajadores de Ryanair.

Arasanz dijo que la huelga inicial había visto un total hasta el momento de "más de 200 vuelos cancelados y casi 1.000 retrasos", y agregó que la nueva huelga podría causar aún más interrupciones.

Huelgas en aeropuertos de Francia y Escandinavia

Los trabajadores del aeropuerto de París, Roissy-Charles de Gaulle, están luchando por un aumento salarial para equilibrar los crecientes costos de la inflación.

Les habían ofrecido un aumento salarial del 4% con la condición de que terminaran la huelga el viernes, pero esto fue rechazado.

"La mayoría de los trabajadores piensa que la oferta no es lo suficientemente buena", dijo a Reuters Daniel Bertone, quien representa al sindicato CGT. "No confían en la gerencia y no aceptan el chantaje de 'es esto o nada'".

La industria eliminó miles de puestos de trabajo durante la pandemia cuando las personas no podían o no querían volar, pero no han podido volver a llenar los puestos a medida que la nueva demanda posterior a las restricciones se ha disparado.

Los aeropuertos del Reino Unido y los Países Bajos lucharon para hacer frente al aumento del tráfico a principios de año, mientras que Francia se salvó en gran medida.

Los pilotos de la aerolínea escandinava SAS retrasaron una huelga planificada el sábado después de que las negociaciones con la gerencia de la compañía mostraran cierto progreso. Si los 900 pilotos continúan con su huelga, es probable que se cancelen cientos de vuelos por día.

