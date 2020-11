Votantes ENOJADOS por que FBI no arrestó a Néstor Alonso antes de las elecciones

Tal cómo informamos en La Verdad Noticias el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Néstor Alonso Vega, fue detenido por el FBI presuntamente por haber participado en un esquema de robo, soborno y comisiones ilegales, sin embargo el arresto se llevó a cabo después de las elecciones, lo que ha desatado el enojo de algunos habitantes de Puerto Rico.

Fue a través de redes sociales que los habitantes manifestaron su enojo, pues aseguraron que el candidato pudo haber sido arrestado antes de la votación.

El representante del PNP, Néstor Alonso fue detenido por corrupción y soborno

Aseguran que Néstor Alonso debió ser arrestado antes

El enojo e insatisfacción de los votantes se vio manifestada en una encuesta de Twitter elaborada por Metro, que preguntó a sus lectores si creían que el FBI debió haber actuado sobre estos cargos antes de las elecciones.

En Twitter, un 72.7% de los votos dijo que sí se debió hacer el arresto antes de las elecciones. Mientras que un 27.3% dijo que no.

Mientras tanto, decenas de personas comentaron en Facebook con opiniones divididas y argumentos sobre por qué no se había hecho antes la detención de Néstor Alonso por el FBI.

"Los Federales tienden a no ser arrestos en la cercanía de una elección para que no digan que fue motivaciones políticas. No quieren que se le dañen el caso", lee uno de los comentarios, el cual por cierto tiene bastante sentido.

TE PUEDE INTERESAR: Néstor Alonso enfrenta NUEVE cargos y una fianza de $10,000 que deberá pagar

"Si tenían todas las pruebas….seguro que si", comentó otra usuaria, mientras que otros usuarios aseguraron que el representante del PNP debió ser arrestado para evitar que el representante fuera reelecto, tal cómo sucedió.