Voraz incendio DESTRUYE campamento para niños enfermos en Connecticut (VIDEO)

Las autoridades están investigando un voraz incendio que estalló en un campamento de verano fundado por el difunto actor Paul Newman para niños gravemente enfermos y sus familias en Connecticut.

La policía estatal de Connecticut y la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones (FEIU) respondieron a un informe de un incendio en una estructura en el campamento de pandillas Hole in the Wall en Ashford, Connecticut.

La policía no proporcionó información sobre el tamaño de un área afectada, pero el director ejecutivo de Camp, James Canton, dijo que el incendio destruyó las artes y artesanías, la carpintería, la zona de cocina y los edificios de la tienda del campamento para niños enfermos.

No hubo heridos. FEIU está trabajando con los jefes de bomberos locales para determinar la causa y el origen del incendio, dijo Dorelus.

Varios edificios fueron destruidos en el incendio.

Incendio consume al campamento para niños enfermos

Como informamos en La Verdad Noticias, el campamento, ubicado a unas 35 millas al este de Hartford, fue iniciado por Paul Newman en 1988 para niños gravemente enfermos y sus familias, según el sitio web del campamento.

Lleva el nombre de la banda de forajidos de la exitosa película de Newman "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

"El sueño de Paul era que Camp, con su discreta atención médica experta, brindara a los niños gravemente enfermos una experiencia llena de diversión definida por la compasión, la risa y la aceptación", dijo el sitio web del campamento.

Canton agradeció a los departamentos de bomberos locales y a la policía estatal por su respuesta.

"Aunque se desconoce la causa del incendio en este momento, lo que se sabe es que The Hole in the Wall Gang Camp es una comunidad dedicada a la esperanza y la curación. Superaremos esto de la manera que siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos como una familia", declaró.

