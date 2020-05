Voluntarios plantan banderas en cementerio de Fort Custer por Día de los Caídos

Este domingo una multitud de voluntarios llegó hasta el cementerio nacional Fort Custer, donde están enterrados los héroes de Estados Unidos por lo que personas del oeste de Michigan llegaron al lugar desde las 9 a.m., marcando miles de banderas estadounidenses de 4 por 6 pulgadas junto a las más de 38 mil tumbas por el Día de los Caídos.

El graduado de la escuela secundaria Gull Lake y veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, David Bacon, de 39 años, dio un paso al frente luego de escuchar que las preocupaciones de salud y seguridad evitarían que la Administración Nacional de Cementerios organizara la colocación de las banderas como de costumbre el Día de los Caídos.

"Al principio estaba un poco enojado, pensé," ¿Cómo no va a suceder esto? "No es como si estuviéramos uno encima del otro aquí. Pero luego me di cuenta de que tenía que hacer mi parte, así que por eso compré 500".

Plantan banderas en el cementerio nacional Fort Custer.

Durante décadas, el cementerio ha trabajado con grupos locales y voluntarios para rendir homenaje, marcando cada tumba en el cementerio, cada una con su propia bandera estadounidense. Este año, la Administración Nacional de Cementerios no organizó el evento de la tumba masiva debido a la propagación del coronavirus.

Bacon dijo que el tributo es particularmente significativo para las familias con familiares enterrados en Fort Custer. "Simplemente no podía imaginarme pasar un Día de los Caídos en el que nadie haya colocado una bandera en la lápida de sus familiares".

Voluntarios consiguen banderas para el cementerio

Bacon compartió en Facebook noticias de que el cementerio no organizaría el evento y pidió ayuda a los miembros de la comunidad para plantar las 500 banderas que compró por unos 170 dólares, por lo que su publicación resultó en una cuenta de GoFundMe que recaudó lo suficiente para conseguir unas 15 mil banderas. En paquetes de 50, Bacon dejó las banderas en su camioneta el domingo por la mañana para que los voluntarios las recogieran una vez que llegaran.

Una de las pocas personas que usaban una máscara facial en el cementerio, el Coronel Frank Walker pasó la mañana agradeciendo a los voluntarios que llegaron para honrar a los caídos. Walker dijo que incluso si no hay una bandera en una tumba, los veteranos y sus familias aún recuerdan.

"Sabía que esta comunidad daría un paso al frente, e independientemente de que si viniéramos aquí y pusiéramos una bandera, es el Día de los Caídos y para muchos de nosotros, el Día de los Caídos es todos los días".

Según una alerta Covid-19 del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, la agencia dijo que su decisión de no llevar a cabo el homenaje a gran escala se basa en los CDC, la guía de salud pública estatal y local para limitar el tamaño de las reuniones, mantener el distanciamiento físico y alentar a los vulnerables poblaciones para permanecer refugiadas en el lugar.

Las reuniones por encima de 10 todavía no están permitidas, como se establece en la última orden ejecutiva del gobernador Whitmer, pero la alerta Covid-19 en el sitio web del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Dijo que limitar el número de voluntarios "no es práctico".

Eso no impidió que docenas de miembros del Almost Legal Truck Club se reunieran en Fort Custer el domingo para colocar alrededor de 25 mil banderas. Algunos voluntarios se adhirieron a las pautas de distanciamiento social el domingo por la mañana mientras que otros no.

Más apoyo para el Día de los Caídos

Poco después de que el suministro de banderas de Bacon comenzaron a agotarse, llegó otro grupo, dirigido por Richard King, residente de Wayland, para completar el trabajo.

Después de enterarse de que el cementerio no autorizaría la colocación masiva de banderas, King reunió a su grupo de Facebook, Almost Legal Truck Club. Su esposa, Lacie King, lanzó una página de PayPal que recaudó 4,385.80, suficiente para 24 mil banderas.

"Llamé al cementerio al respecto y les dije amablemente que quizás no estén colocando banderas, pero planeamos asegurarnos de que esas banderas estén colocadas", dijo King.

King dijo que su grupo planea regresar el martes para recuperar las banderas, un paso en el proceso generalmente designado para el personal del cementerio.

Plantan banderas en el cementerio nacional Fort Custer.

"Necesitábamos el poder humano de la comunidad para poder hacer la cantidad de banderas que trajimos, hay más de 38 mil tumbas aquí y vamos a plantar una bandera en cada una de ellas", dijo King.

Con camisas rojas, blancas y azules, "ALTC", los miembros del club de camiones se reunieron frente a la entrada principal del cementerio para repartir banderas de cajas de cartón en el portón trasero de su camión. Alrededor de las 11:30 am, residente de Battle Creek, Jennafer Kustche, dirigió un grupo en el canto del himno nacional.

Shannon Buys, residente de Grand Rapids, fue uno de los voluntarios que decidió ayudar después de ver los planes de varios grupos en Facebook. Condujo más de una hora el domingo por la mañana para ayudar a marcar tumbas en el cementerio.

"Acabamos de encontrar esto anoche en Facebook como a las 7 u 8 en punto y decidimos que esto es algo que mi mamá habría hecho, así que es algo que deberíamos hacer porque no puede".

Volunteers spent all morning and afternoon placing flags on more than 38,000 veterans’ grave markers. https://t.co/vpGOIluoxz — WOOD TV8 (@WOODTV) May 24, 2020

Buys atribuye su patriotismo a su difunta madre y su familia, compuesta por ex soldados en servicio activo de las cinco ramas militares. Después de que su madre murió, Buys dijo que le da prioridad a su hija, Rebekah Buys, quien se unió a ella el domingo, para mostrar respeto a los que han servido.

"Es importante que enseñemos (a los niños) que esto no es solo algo que hacemos en vacaciones, está en nuestro ADN", dijo Buys.

Te puede interesar: Estos lugares estarán cerrados el Día de los Caídos en Estados Unidos

El cementerio nacional de Fort Custer no respondió a comentarios anteriores sobre si los planes de voluntariado del domingo entraban en conflicto con su política contra las grandes reuniones.