Voluntario de vacuna de Pfizer asegura que segunda dosis “realmente enferma”

Las personas que están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 no saben lo que vendrá después de la aplicación, pero según el testimonio de un voluntario de la vacuna Pfizer esa segunda inyección podría “impactar como una tonelada de ladrillos”.

Eric Gross relató para "TMZ " su experiencia al recibir ambas dosis de la vacuna durante los ensayos clínicos de Pfizer y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

De acuerdo al voluntario, la primera inyección hizo que le doliera un poco el brazo, lo que hemos escuchado de otros esta semana, pero dice que la segunda inyección es un juego de pelota completamente diferente.

Voluntario de vacuna de Pfizer

Según la experiencia de Eric, lo dejó sintiéndose más enfermo de lo que jamás se había sentido en su vida, aunque no por mucho tiempo.

“Tiene una analogía para la reacción de su cuerpo: piense en un puñetazo en la cara. Mira el video, es una gran explicación.

A inicios de semana, los trabajadores de la salud en Estados Unidos comenzaron a recibir la primera ronda de vacunas y Sandra Lindsay, enfermera de cuidados intensivos fue la primera en recibir la vacuna de Pfizer en Nueva York.

El voluntario indicó que Pfizer hizo un gran cambio en sus reglas iniciales porque, como él mismo dice, no era justo para la gente del placebo.

Reacción alérgica a vacuna Pfizer

Tras la aplicación de la vacuna en Estados Unidos, una trabajadora de la salud en Alaska, tuvo una grave reacción alérgica después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer Inc.

La reacción alérgica ocurrió el pasado martes, y la persona estaba en condición estable después de ser hospitalizada.

Te recomendamos: Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech ¡usa tecnología de punta!

Según un funcionario del hospital citado por The New York Times, la mujer de mediana edad no tenía antecedentes de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica que comenzó 10 minutos después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en el Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.