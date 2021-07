Este miércoles 28 de julio el volcán Sinabung ubicado en Indonesia entró en erupción arrojando una larga columna de humo y cenizas que de momento no han causado afectaciones en las zonas cercanas.

De acuerdo con información que confirmó la agencia geológica local a La Verdad Noticias, la actividad del cráter que se encuentra al norte de la isla de Sumatra, duró 12 minutos.

“El material volcánico alcanzó los 4 mil 500 metros de altura” dijo Armen Putra, director del puesto de monitoreo de Sinabung.

Previamente dimos a conocer un video que mostró al volcán de Indonesia arrojando ceniza a 5 mil metros y pese al potencial peligro, no se reportaron personas lesionadas.

Actividad del volcán Sinabung

Se ha mostrado una creciente actividad en Indonesia

En una imagen que se compartió miles de veces a través de redes sociales se puede ver una espesa columna de humo saliendo desde la punta del cráter; el humo llegó a más de mil metros de distancia de la cima.

De momento las autoridades no han emitido una orden de evacuación pues los materiales volcánicos no alcanzaron pueblos cercanos y por eso no hubo inconvenientes para los vuelos que rondaban por la zona.

Pese al poco porcentaje de peligro, pidieron a la población no acercarse a menos de cinco kilómetros, pues la actividad volcánica en Indonesia ha aumentado en los últimos años.

Indonesia se vio sorprendida por un tsunami tras una erupción volcánica y ante el peligro que representó, las autoridades temen que la situación se repita.

¿Qué tipo de volcán es el Sinabung?

Es un cráter que tiene mucha actividad

Es de rocas de tipo Andesita y su última actividad intensa se registró el pasado 1 de marzo de 2021.

Es una montaña sumamente activa que en los últimos años ha mostrado más su potencial y ha causado terror entre los habitantes cercanos de la zona.

Durante el 2020, el volcán Sinabung de Indonesia explotó dos veces en tres días arrojando una gran nube de ceniza que cubrió las poblaciones cercanas.

