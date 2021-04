Volcán La Soufrière entra en erupción; San Vicente en alerta roja

Una erupción explosiva sacudió el viernes el volcán La Soufriere en la isla de San Vicente, en el este del Caribe, luego de órdenes de evacuación obligatorias del gobierno local.

Los funcionarios de gestión de emergencias dijeron que la columna de ceniza tenía unos 6 kilómetros de altura y que la ceniza se dirigía hacia el este hacia el Océano Atlántico.

Sin embargo, también se informó de una fuerte caída de ceniza en las comunidades alrededor del volcán, dijo Erouscilla Joseph, directora del Centro Sísmico de la Universidad de las Indias Occidentales.

“Podrían ocurrir más explosiones”, dijo, y agregó que era imposible predecir si las próximas explosiones potenciales serían más grandes o más pequeñas que la primera. No hubo informes inmediatos de víctimas.

El volcán La Soufriere entró en erupción por última vez en 1979, y una erupción anterior en 1902 mató a unas 1.600 personas.

Erupción del volcán La Soufrière obliga a evacuar

La cúpula de lava extruida sigue creciendo

La nueva erupción siguió a las órdenes de evacuación obligatorias emitidas el jueves para las personas que viven cerca del volcán. Las autoridades planearon colocarlos a bordo de cruceros, enviarlos a islas cercanas o llevarlos a refugios en otros lugares de San Vicente que están fuera de la zona de peligro.

Aproximadamente 16.000 personas viven en la zona roja y deberán ser evacuadas, dijo Joseph. El primer ministro Ralph Gonsalves dijo en una conferencia de prensa que las personas deben ser vacunadas si van a bordo de un crucero o se les concede refugio temporal en otra isla.

Dijo que se espera que lleguen dos cruceros de Royal Caribbean el viernes y un tercero en los próximos días, así como dos cruceros Carnival el viernes. Las islas que han dicho que aceptarían evacuados incluyen Santa Lucía, Granada, Barbados y Antigua.

“No todo va a salir perfecto, pero si todos cooperamos, saldremos de esto más fuertes que nunca”, dijo Gonsalves.

Señaló que estaba hablando con los gobiernos del Caribe para aceptar las tarjetas de identificación de las personas si no tienen pasaporte y dijo que esta es una situación de emergencia y todo el mundo lo entiende.

Gonsalves agregó que recomienda encarecidamente que quienes opten por ir a un refugio en San Vicente y las Granadinas, una cadena de islas de más de 100 mil personas, se vacunen.

Los equipos de manejo de emergencias han estado yendo a las comunidades en la zona roja y proporcionando transporte a lugares más seguros, incluidos refugios preestablecidos, según Joseph.

“Saben quién no tiene transporte porque todo esto ha sido sondeado antes”, dijo, y agregó que aquellos que aborden el crucero no serán llevados a otra parte, sino que permanecerán allí por un período de tiempo no especificado.

A última hora de la noche del jueves, los refugios se estaban llenando mientras una hilera de luces de automóviles que se dirigían a un terreno más seguro brillaban a través de las oscuras montañas.

John Renton, un director de escuela que estaba a cargo de un refugio, dijo en una entrevista telefónica que tenían muchas máscaras y otro equipo de protección personal, pero necesitaban más catres.

Mientras hablaba, fue interrumpido por una llamada telefónica de un funcionario del gobierno preguntando sobre el estado de las cosas. “Estamos por encima de la capacidad”, respondió, y señaló que el refugio podía albergar a 75 personas y ya estaba lleno.

Funcionarios del gobierno tuitearon que la cúpula del volcán ubicada en la región norte de la isla se podía ver brillando al anochecer. La alerta emitida el miércoles sigue a días de actividad sísmica alrededor de La Soufriere.

"No quiero que te asustes", dijo. "Eso es lo peor que se puede hacer".

Terremotos “avecinaron” la erupción del volcán

Miles de personas fueron evacuadas ante la inminente erupción.

Los científicos alertaron al gobierno sobre una posible erupción luego de notar un tipo de actividad sísmica a las 3 am del jueves que indicaba que “el magma se movía cerca de la superficie”, dijo Joseph.

"Las cosas están escalando bastante rápido", dijo sobre la actividad volcánica, y agregó que era imposible proporcionar un pronóstico exacto de lo que podría suceder en las próximas horas o días.

Un equipo del centro sísmico llegó a San Vicente a fines de diciembre después de que el volcán tuviera una erupción efusiva. Han estado analizando la formación de un nuevo domo volcánico, cambios en su lago de cráter, actividad sísmica y emisiones de gases, entre otras cosas.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el Caribe oriental alberga otros volcanes activos. Diecisiete de los 19 volcanes vivos de la región se encuentran en 11 islas, y los dos restantes bajo el agua cerca de la isla de Granada, incluido uno llamado Kick 'Em Jenny que ha estado activo en los últimos años.

El volcán más activo de la región en los últimos años ha sido Soufriere Hills en Montserrat, que ha estado en erupción continuamente desde 1995, destruyendo la capital de Plymouth y matando al menos a 19 personas en 1997.

