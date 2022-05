Vladimir Putin sufrió intento de asesinato, revela Ucrania

El líder ruso sufrió un atentado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sufrió un intento de atentado poco después de ordenar la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, según dio a conocer Kyrylo Budanov, jefe de la dirección general de Inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa.

En una entrevista para el medio ucraniano Ukrainska Pravda, Budanov indicó que “esta no es una información pública”, sin embargo, confirmó el intento de asesinato contra el líder ruso tras la "guerra".

De acuerdo al ucraniano el presunto ataque “realmente tuvo lugar, fue hace unos dos meses”, el cual resultó un “intento absolutamente fallido” contra el presidente de Rusia, luego que éste ordenó los ataques militares.

¿Quién intentó asesinar a Vladimir Putin?

"Hubo un intento de asesinar a Putin... Incluso se dice que fue atacado, no hace mucho tiempo, por representantes del Cáucaso", indicó el jefe de la dirección general de Inteligencia del Ministerio ucraniano para Ukrainska Pravda.

El funcionario ucraniano no pudo concretar quién podría estar realmente detrás de la autoría del supuesto ataque en contra de Putin. “Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo", apuntó.

Por otro lado, el ucraniano aprovechó la entrevista con dicho medio para criticar la decisión del líder ruso de invadir su país, pues consideró que esta decisión fue una “estupidez” por ser la “más brutal y peor”. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la invasión rusa en Ucrania dejó más de 6 millones de refugiados.

