¿Vladimir Putin está enfermo? Lo que sabemos sobre la salud del presidente ruso

Después de muchos informes no confirmados, ha habido muchas especulaciones de que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está gravemente enfermo. Estos informes incluyen a un oligarca, que es cercano al Kremlin, siendo grabado afirmando que "el presidente está muy enfermo de cáncer en la sangre".

Los médicos cercanos al presidente también han declarado supuestamente que solo le quedan tres años de vida. Un oficial anónimo del FSB, citado por el desertor del FSB, Boris Karpichkov, afirmó además que Putin "no tiene más de dos o tres años para seguir con vida", ya que tiene "una forma grave de cáncer que progresa rápidamente".

La especulación está creciendo rápidamente en torno a la salud del hombre de 69 años, ya que muchos han declarado que su salud está empeorando rápidamente.

¿Vladimir Putin está enfermo?

Videos han mostrado signos de deterioro en la salud de Putin.

Ha habido varias fuentes no confirmadas que afirman que Putin no goza de buena salud. Un espía no identificado ha declarado que "Putin está perdiendo la vista y sufre dolores de cabeza", mientras que un oficial ruso ha afirmado que "las extremidades de Putin" ahora también tiemblan incontrolablemente.

A pesar de que todas estas afirmaciones no están verificadas, llegan a conclusiones similares: que Vladimir Putin está enfermo de cáncer en la sangre y que se está propagando rápidamente.

Además, surgieron videos e imágenes de principios de este año que muestran la mano de Putin temblando y él tratando de agarrar una mesa para apoyarse. Esto último ocurrió durante un encuentro retransmitido en abril.

General SVR, un canal anónimo de Telegram que pretende ser dirigido por un ex agente del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ha afirmado que Putin se someterá a una cirugía de cáncer muy pronto. Supuestamente, los médicos de Putin le dijeron que la cirugía podría inmovilizarlo por "un corto tiempo".

Aunque no hay datos concretos sobre quién sería su reemplazo temporal, se ha especulado que Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, asumiría el cargo.

Como informó anteriormente Newsweek, y retomada por La Verdad Noticias, aunque el canal Telegram disfruta de muchos seguidores y es ampliamente citado en los medios occidentales, no ha ofrecido evidencia para respaldar su afiliación autoproclamada con funcionarios de inteligencia rusos anteriores o actuales o el aparato de seguridad del país.

Además, en abril, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, negó que Putin haya sido operado y dijo que su salud era "excelente".

¿Podría ser esto una estrategia de Rusia?

Antes y después de Vladimir Putin

Muchos también han afirmado que esta podría ser una estrategia para que la gente simpatice con él , particularmente porque su popularidad se desplomó tras su orden de invasión de Ucrania. Se enfrenta a la condena mundial por su guerra con el país europeo.

Como informó anteriormente, a principios de este mes, Olga Lautman informó que, dado que Rusia es una sociedad tan controlada, la exhibición de síntomas de enfermedad por parte de Putin solo podría ser "teatro y distracción".

Olga Lautman es investigadora principal del Centro para el Análisis de Políticas Europeas.

El Kremlin, al que Newsweek se ha puesto en contacto para hacer comentarios, ha insistido repetidamente en que el presidente ruso goza de buena salud.

