Vladimir Putin dejará el poder en 2023 por salud, aseguran

La salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado de qué hablar en las últimas semanas, incluso, medios locales aseguran que el mandatario se sometió a una cirugía, es por ello que expertos aseguran que su mandato podría llegar a su fin en 2023.

El ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, Richard Dearlove, declaró en su podcast One Decisión que el mandatario ruso adelantará su retiro del poder debido a su estado de salud.

Dearlove aludió así a los rumores de que Putin padece un cáncer de tiroides por el que permanece bajo observación médica las 24 horas del día. También se ha dicho que el presidente podría sufrir de Parkinson, a raíz de videos que muestran movimientos involuntarios de sus extremidades.

¿Qué pasará si Vladimir Putin se retira en 2023?

De acuerdo al ex integrante del Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, el líder ruso abandonaría su puesto el próximo año, esto según dijo por posibles problemas relacionados con su salud.

“Creo que se habrá ido para 2023, pero probablemente al sanatorio, del cual no saldrá como el líder de Rusia. No digo que no saldrá del sanatorio, pero ya no volverá como el líder de Rusia. Esa es una manera de avanzar sin un golpe”, dijo Dearlove.

Sobre quien sería el sucesor de Putin, Dearlove mencionó a Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y uno de los hombres de mayor confianza de Putin. “La permanencia en este escenario se volvería definitiva. Quiero decir que no hay un plan de sucesión en el liderazgo ruso”, apuntó.

¿Quién es el padre de Vladimir Putin?

Vladimir Spiridonovich Putin y Maria Ivanovna Putina son los padres del presidente de Rusia, Vladímir Putin. En La Verdad Noticias te recomendamos: Aseguran que Vladimir Putin se sometió a una cirugía por “miedo al cáncer”.

