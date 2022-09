Vladímir Putin concede ciudadanía rusa a Edward Snowden

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, otorgó la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA, Edward Snowden, según el decreto publicado en el portal de información de la administración pública.

El exfuncionario estadounidense de 39 años que recibió asilo político en Rusia en 2013, figura entre los extranjeros que recibieron este lunes el pasaporte ruso por decisión del jefe del Kremlin.

El decreto de Putin indica que se concede la ciudadanía a un individuo nacido el 21 de junio de 1983 en los Estados Unidos.

El mandatario ruso tomó la determinación en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.

Snowden, que solicitó la ciudadanía el 2 de noviembre de 2020, no ha realizado ningún comentario alusivo a la campaña militar rusa en Ucrania.

Anatoli Kucherena, abogado de Snowden, negó hoy que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la movilización parcial decretada la pasada semana por Putin.

“Como Edward no sirvió en el Ejército ruso, no tiene práctica y experiencia militar, no puede ser movilizado”, comentó a la agencia Interfax.

El ahora ciudadano ruso, que recibió el permiso de residencia permanente en octubre de 2020, tuvo su primer hijo con su esposa, Lindsay Mills, en diciembre de ese año.

