Vladimir Putin compara a opositores con 'mosquitos', indicando nueva represión

Enfrentando una fuerte resistencia en Ucrania y sanciones económicas paralizantes en su país, el presidente ruso, Vladimir Putin, está usando un lenguaje que recuerda la retórica de los juicios de Josef Stalin en la década de 1930.

El ominoso discurso de Putin el miércoles comparó a los opositores con "mosquitos" que intentan debilitar al país a instancias de Occidente, comentarios groseros que preparan el escenario para represiones generalizadas contra quienes se atreven a hablar en contra de la guerra en Ucrania.

Su diatriba pareció reflejar su frustración por la lentitud de la ofensiva rusa, que se atascó en las afueras de Kiev y alrededor de otras ciudades en el noreste de Ucrania.

Las fuerzas rusas lograron avances comparativamente mayores en el sur, pero no han podido capturar el puerto estratégico de Mariupol en el Mar de Azov, y su avance a lo largo de la costa del Mar Negro también se ha estancado.

Mientras tanto, Rusia ha sido golpeada por devastadoras sanciones occidentales que cortaron el acceso del gobierno a aproximadamente la mitad de las reservas de divisas fuertes del país y asestaron golpes devastadores a muchos sectores de la economía.

Con sus esperanzas de un bombardeo en Ucrania destrozadas y los costos económicos aumentando rápidamente, Putin desató una diatriba venenosa contra quienes se oponen a su curso.

“El pueblo ruso siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores y simplemente los escupirá como un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas, los escupió en el pavimento”, dijo Putin durante la llamada del miércoles con altos funcionarios.

"Estoy convencido de que una autopurificación tan natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición para responder a cualquier desafío".

El lenguaje grosero tenía paralelos siniestros para aquellos familiarizados con la historia soviética. Durante los juicios del Gran Terror de Stalin, las autoridades menospreciaron a los declarados "enemigos del pueblo" como "reptiles" o "perros rabiosos".

Con la voz tensa por la ira, Putin acusó a los rusos que se oponen a la guerra en Ucrania de ser una "quinta columna" que servía obsequiosamente a los intereses occidentales y estaba lista para "vender a su propia madre".

“No condeno a los que tienen villas en Miami o en la Riviera francesa, a los que no pueden vivir sin foie gras, ostras o las llamadas libertades de género”, dijo Putin.

"No es un problema. El problema es que muchas de esas personas están mentalmente allí (en Occidente) y no aquí con nuestra gente, con Rusia. No recuerdan o simplemente no entienden que solo son... fungibles utilizados con el fin de infligir el máximo daño a nuestro pueblo".

Mientras hablaba, el Comité Estatal de Investigación de Rusia anunció la apertura de investigaciones penales contra varias personas acusadas de difundir "información falsa" sobre la acción militar en Ucrania.

La primera persona señalada por la principal agencia de investigación del país fue Veronika Belotserkovskaya, una popular bloguera y miembro de la alta sociedad que ha escrito libros sobre cocina francesa e italiana y divide su tiempo entre Rusia y el sur de Francia.

Parecía ser un objetivo que encajaba convenientemente con la descripción mordaz de Putin de los rusos cosmopolitas que aman la comida elegante y aparentemente están en desacuerdo con las grandes masas.

El comité de investigación dijo que emitiría una orden de arresto internacional contra Belotserkovskaya, alegando que sus publicaciones en Instagram "desacreditaban" a las autoridades estatales y militares.

Belotserkovskaya respondió escribiendo: "¡He sido declarada oficialmente como una persona decente!"

Ella está siendo investigada bajo una nueva legislación acelerada el 4 de marzo por el parlamento controlado por el Kremlin, una semana después de que Putin lanzara la invasión. Prevé penas de prisión de hasta 15 años por publicar información "falsa" sobre el ejército que difiere de la narrativa oficial.

Vladimir Putin y sus lugartenientes describen la guerra en Ucrania como una "operación militar especial" destinada a desarraigar a los supuestos "nacionalistas neonazis" y eliminar una amenaza militar potencial contra Rusia, metas que la mayor parte del mundo ha rechazado como falsas.

Las autoridades rusas han atribuido la lentitud de la ofensiva a su deseo de proteger a los civiles, incluso cuando el ejército azotó Mariupol, Kiev, Kharkiv y otras ciudades ucranianas con bombardeos y ataques aéreos indiscriminados, matando a un número incalculable de civiles.

Con la acción en Ucrania en marcado contraste con las declaraciones oficiales, las autoridades actuaron rápidamente para controlar el mensaje, cerrando el acceso a los sitios web de los medios extranjeros, junto con Facebook e Instagram, y proscribiendo a su empresa matriz Meta como una organización "extremista".

Los límites estrictos sobre la información han ayudado al Kremlin a reunir el apoyo de amplias capas de la población que confían en la televisión controlada por el estado como su principal fuente de noticias. Los programas de la televisión estatal transmitieron un mensaje cada vez más agresivo contra quienes se oponen a la guerra.

Cuando se le preguntó acerca de los incidentes en los que las puertas de los apartamentos de los críticos de la guerra fueron pintadas con aerosol con la letra "Z", un letrero utilizado para marcar los vehículos militares rusos en Ucrania que ha sido fuertemente promovido por el estado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo describió como un " emotivo" movimiento de los seguidores de Putin.

La campaña en apoyo de la guerra hizo que las ciudades rusas se inundaran con carteles y vehículos adornados con la "Z". Los niños de la escuela se mostraron de pie en grupos en la forma de la letra o con ropa marcada con una "Z".

Sin embargo, a pesar de las nuevas leyes draconianas, los controles estrictos sobre la información y la propaganda cada vez más agresiva, miles de rusos se presentaron en las protestas contra la guerra en todo el país para enfrentar el arresto inmediato.

En un poderoso símbolo de desafío, un empleado de la televisión estatal interrumpió un programa de noticias en vivo, sosteniendo un cartel hecho a mano en protesta por la guerra. Marina Ovsyannikova fue multada con el equivalente a $270, pero aún enfrenta una investigación penal que podría llevarla a prisión.

Una fuerte voz de disidencia fue la del líder de la oposición Alexei Navalny, el enemigo político más feroz de Putin que cumple dos años y medio de prisión y ahora enfrenta un juicio que podría imponerle una sentencia de 13 años.

En un discurso en su juicio el martes, Navalny advirtió que la guerra conducirá a la desintegración de Rusia y dijo que "el deber de todos ahora es oponerse a la guerra".

