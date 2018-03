Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Vivió más de 40 años con una pieza de Playmobil en su pulmón Debido a que era un niño cuando tragó la pieza del juguete su cuerpo no presentó molestias durante 40 años. Una fuerte tos orilló a un hombre de la ciudad de Preston, en el Reino Unido, a acudir al hospital para una revisión. Los médicos pensaron en un principio que la causa de su enfermedad era probablemente un tumor, ya que al revisarlo con un escáner, observaron algo en su pulmón. El hombre además tenía antecedentes de fumador y tiempo atrás habría padecido una neumonía. Sin embargo, al realizarle más exámenes lo que encontraron no fue un tumor sino uno de los clásicos conos de tráfico de la marca de juguetes Playmobil, el cual recibió el paciente como regalo durante su séptimo cumpleaños. El juguete habría sido ingerido por el hombre de manera accidental cuando aún era un niño, y permaneció albergado en su pulmón por más de 40 años. Un informe del British Medical Journal que documentó el caso, describe que el paciente “frecuentemente jugaba e incluso aspiraba (inhalaba) las piezas de juguete durante su infancia” y agrega que el cono de Playmobil no le causó ninguna molestia durante décadas hasta el momento en que se presentó la insistente tos. El informe concluye que debido a que el juguete fue ingerido cuando el hombre aun era un niño, sus vías respiratorias se adaptaron al cuerpo extraño. Si bien es común que los niños ingieran objetos, este es un caso inaudito ya que las molestias se presentaron décadas después de la aspiración, menciona el reporte. El paciente logró recuperarse por completo de la tos que le causó el objeto cuatro meses después de ser extraído.

