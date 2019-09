Viva de milagro: Niña de dos años TRAGA batería de litio; se perfora la garganta

Una niña de dos años se comió una diminuta batería, que casi le cuesta la vida. El artefacto no fue detectado en la menor hasta meses después en una revisión médica rutinaria; tenía perforada la garganta.

La menor presentó dolores estomacales durante varios meses, por lo que sus padres la llevaron al médico, sin embargo, tras semanas de constantes malestares, la pequeña fue llevada a un hospital en Barnsley, en Yorkshire, Inglaterra.

Tras una revisión por los dolores estomacales, los especialistas detectaron un objeto del tamaño de un botón en la garganta de la menor.

Por lo que a través de una radiografía, los médicos vieron la niño tenía una batería de litio en el cuerpo, el cual le provocaba serios daños es su organismo.

De acuerdo a los especialistas de la salud, la electricidad de la pila se mezcló con la saliva, el cual le produjo el ácido que perforó la garganta de Elise-Rose y algunos dolores intensos.

“Los cirujanos me dijeron que sus posibilidades de supervivencia eran como caminar por una autopista sin ser atropellada por un automóvil o camión. No me lo podía creer… Me dijeron que le diera un último beso y, aunque estaba devastada y en estado de shock en ese momento, hice todo lo posible para ser fuerte por ella”, detalló la madre de la menor para un medio local.

La mujer señaló que la menor no mostró signos de estas enferma, por lo que el malestar estomacal lo atribuyó a un simple estreñimiento.

“La noche anterior a su cita la niña dijo: ‘Elsie se siente enferma’, pero lo atribuí al problema continuo, que resultó ser estreñimiento. No sabía que se había tragado una batería. Fue un golpe de suerte absoluta que su cita en el hospital fue al día siguiente”, sostuvo la madre.