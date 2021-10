La lava que ha arrojado el volcán de La Palma se puede ver desde el espacio y las imágenes satelitales que fueron tomadas por la misión Copernicus Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), misma que difundió las fotos por internet y rápidamente tomaron relevancia.

Las imágenes fueron procesadas en color real, pues los especialistas usaron el canal infrarrojo de onda corta para resaltar el flujo de lava, según señaló la misma agencia.

Estas no serían las primeras fotos desde el espacio de este volcán que sorprenden a todo el mundo, previamente en La Verdad Noticias revelamos inéditas fotografías sobre la vista aérea del cráter que hizo erupción hace más de una semana.

Los ríos de lava se ven desde el espacio

La fotografía fue tomada el pasado 30 de septiembre por la ESA y se aprecia claramente el curso de la lava del volcán de Cumbre Vieja y también de la cascada la misma sustancia que ya llegó hasta el océano Atlántico.

Los expertos indicaron que la delta de lava cubría 20 hectáreas cuando se tomó la imagen, y actualmente pudo aumentar el espacio abarcado.

La misión Sentinel-2 se basa en una constelación de dos satélites idénticos, cada uno lleva una innovador generador de imágenes multiespectrales de alta resolución con trece bandas espectrales para poder supervisar los cambios existentes en la tierra y en la vegetación.

La posibilidad de un Tsunami es casi nula

Aunque existe la posibilidad de la llegada de un tsunami, el fenómeno no se presentaría pronto pese a la actividad volcánica de los últimos días.

“El volumen de lava no es excesivo, puede matar algún pez pero no provocarán un tsunami. No tiene volumen suficiente para crear una ola”.