Viruela del mono "no es una enfermedad gay", dice la OMS

Un experto en enfermedades de transmisión sexual de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha subrayado que la viruela del mono "no es una enfermedad gay" después de que se identificaran casos en hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Los científicos siguen investigando el reciente brote de viruela del mono en todo el mundo, ya que aseguran es inusual en el sentido de que se están identificando casos sin vínculos aparentes con áreas endémicas donde el virus tiende a informarse.

La OMS dijo que hasta el sábado había 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos bajo investigación en 12 países donde el virus no es endémico.

La organización también señaló que hasta ahora los casos se han identificado principalmente, aunque no exclusivamente, entre HSH. La razón de esto no está clara, pero ha generado preocupación de que estas comunidades puedan enfrentar el estigma o la discriminación como resultado.

En una sesión de preguntas y respuestas el lunes, Andy Seale, asesor del programa de VIH, hepatitis e infecciones de transmisión sexual de la OMS, dijo: "Si bien, por ejemplo, estamos viendo algunos casos entre hombres que tienen sexo con hombres, esto es no es una enfermedad gay como algunas personas en las redes sociales han intentado etiquetarla. Simplemente no es el caso. Cualquiera puede contraer la viruela del mono a través del contacto cercano".

"Una de las cosas que hemos reconocido con este brote es que no es típico. Estamos viendo casos entre hombres que se identifican como homosexuales, bisexuales o de otros grupos de HSH en varios países, a menudo relacionados con viajes o viajes recientes, y parece claro que esto está relacionado con el contacto cercano. Por lo tanto, esto podría ser a través del contacto social, posiblemente a través del contacto sexual, que por supuesto es contacto cercano".

"Todavía estamos en los primeros días de este brote, por lo que aún hay mucho que aprender”.

Seale dijo que es probable que las comunidades de HSH acudan a los servicios de salud cuando tienen preocupaciones sobre su salud sexual, lo que puede ser un factor que contribuye a los casos de viruela símica identificados en estas comunidades.

OMS platica sobre la viruela de mono en la comundiad LGBT

También dijo que la OMS había convocado una reunión con miembros de las comunidades afectadas de todas las regiones de la OMS y que se envió orientación sobre salud pública a homosexuales, bisexuales y otros HSH.

También en el panel de preguntas y respuestas estuvo la Dra. Rosamund Lewis, jefa de la Secretaría de Viruela de la OMS, quien brindó una actualización sobre lo que se sabe y lo que no se sabe sobre las razones del brote actual en general.

Cuando se le preguntó si el virus pudo haber mutado de una manera que le permitió propagarse mejor a través de países en los que no es endémico, dijo: "No tenemos la respuesta a esto, realmente no lo sabemos".

"Todavía no tenemos evidencia de que haya una mutación en el virus en sí. Estamos comenzando a recopilar esa información. Convocaremos a nuestros grupos de virólogos y otros expertos que discutirán esta misma pregunta en función de la secuencia del genoma de algunos de los casos que se están detectando mientras hablamos".

Las personas pueden contraer la viruela del mono, virus que se ha presentado al menos en 12 países, cuando ingresa al cuerpo a través de la piel rota, el tracto respiratorio o las membranas mucosas, como los ojos, la nariz o la boca. También se puede propagar a través del contacto directo con fluidos corporales o material lesionado o por contacto indirecto, como a través de ropa o ropa de cama contaminada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

