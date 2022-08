Viruela de mono: utilizarán técnica de emergencia por escasez de vacunas

utilizarán técnica de emergencia por escasez de vacunas

Al detectarse más de 8,900 casos activos de la viruela de mono en Estados Unidos, siendo los Estados de Nueva York, California y Florida, los más afectados por el virus “Monkeypox”, funcionarios de la salud, se preparan para autorizar de último minuto una nueva técnica que ampliará el suministros de vacunas de la marca Bavarian Nordic A/S, ante la escasez que se vive en el país, por la emergencia sanitaria mundial.

La noticia, fue emitida por la Casa Blanca vía correo electrónico al que La Verdad Noticias, tuvo acceso, y en el que se expresa la preocupación por velar por la salud pública, es por ello que ante el aumento de casos, se procederá a la aplicación de las vacunas en una quinta parte de la dosis normal, a fin de ahorrar el antídoto y así poder inocular a más personas.

De acuerdo con el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EU, Robert Califf, la nueva técnica de ahorro, consta de inyectar la vacuna, llamada Jynneos, en la capa superior de la piel, en lugar de debajo de ella. El enfoque permite que las personas obtengan la misma protección, no obstante no será la misma cantidad que se reciba, como se mencionó anteriormente.

Escasez de vacunas

Sobre la escasez de dosis, en documento menciona que la FDA continuará trabajando para garantizar que la vacuna contra la viruela de mono, pueda llegar a todos en Estados Unidos.

Pese a que Estados Unidos, contaba con un pequeño fondo de vacunas contra la viruela de mono, en su banco nacional, ya cuenta con muy pocas dosis, lo que ha puesto en riesgo a cientos de personas, pero en el resto del mundo no todo los países han tenido acceso a las vacunas, cómo por ejemplo Argentina y en Europa, dado que en este último se ha considerado como el epicentro de la enfermedad de origen zoonótico, cabe señalar que las vacunas dejaron de producirse cuando la infección, fue declarada como erradicada.

¿Cuáles son las vacunas?

Buscan maximizar el uso de la vacuna

Existen tres antídotos, de las cuáles sólo una no se encuentra disponible, no obstante una está denominada como JYNNEOSTM, también conocida como Imvamune o Imvanex, la cual es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic”, y posee un 85% efectividad para prevenir la viruela del mono, la segunda vacuna contra la viruela, se trata de la ACAM2000, fabricada por Emergent Product Development. Según las autoridades sanitarias, ofrece cierta protección contra la viruela del mono, pero aún no se determina con claridad cuál es su efecto contra el virus.

