"Viruela de mono, llegó para quedarse" afirman científicos

Viruela de mono, llegó para quedarse afirman cientificos

El virus causante de la viruela de mono, se ha extendido en al menos 87 países llegado a infectar a más de 35.000 personas, fue señalado por la experta en virología Margarita del Val, como “una epidemia, que se quedará entre nosotros”, pues aseguró que "no es algo tan explosivo" como fue la pandemia del coronavirus "en absoluto", pero "sigue su curso".

La experta, aseguró que el patógeno de esta infección no es tan agresivo como el virus SARS-COV-2, ya que afortunadamente existen, vacunas y tratamientos antivirales, que han frenado los contagios en algunos países, no obstante no significa que el virus pueda mutar más adelante.

"Es muy importante porque tenemos las herramientas que nos ha costado un año o dos años conseguir frente al covid, y es muy bueno porque estamos mucho más seguros en ese sentido", externó.

Preocupa su propagación

Pese a las características favorecedoras que tiene el “Monkeypox” para ser tratado, al ser un virus previamente estudiado y conocido a nivel mundial, lo que más preocupa a los científicos, es la forma en la que se transmite, puesto que hasta el momento no se ha podido confirmar ni controlar las vías por la cuál el virus puede ser transferido, como en casos similares que se han presentado en La Verdad Noticias.

Por otro lado, otra de las preocupaciones latentes, es la escasez de antídotos para curar la enfermedad de origen zoonótico, por lo que dijo, es necesario fabricar más, algo que "se complica con un riesgo geoestrategico". Mientras, otros países tenían porque "habían sido precabidos", “pero otros como en España, no”, agregó.

Viruela de mono erradicada

Buscan desarrollar más vacunas

La viróloga, recordó que la enfermedad se erradicó hace 42 años y por tanto se dejó de vacunar a la población, por lo que a día de hoy están inmunizados los mayores de 40 o 50 años, que puede que no tengan una protección "tan potente" como cuando se la pusieron, pero sí "muy importante". En ese sentido, la científica dijo que se ha comprobado que el antídoto aún continúa protegiendo a este sector.

