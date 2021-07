Viróloga lanza dura advertencia sobre el futuro del COVID-19

Ante el panorama del coronavirus que ha preocupado al mundo debido a que los contagios continúan, la directora Sandra Ciesek del Instituto de Virología Médica de la Clínica Universitaria de Frankfurt, Alemania, lanzó una advertencia sobre el futuro del COVID-19.

De acuerdo a la revista Focus, la viróloga concedió una entrevista y lanzó una advertencia sobre el virus que parecía llegar a su fin con la llegada de la vacuna, pero la experta mencionó que la euforia debía salir hasta completar el proceso de vacunación.

En La Verdad Noticias te compartimos que el mes de marzo del año pasado, el COVID-19 fue declarado pandemia por la OMS, pues el mundo entró en pánico ante el virus que ha ocasionado pérdidas humanas y el aumento de contagios, situación que ha preocupado.

Viróloga lanzó advertencia sobre el futuro del COVID-19

Durante la entrevista, Ciesek mencionó con respecto al futuro del COVID-19, que aunque sea fuerte ayuda con respecto a la vacuna contra la enfermedad, el virus permanecerá, incluso comentó que probablemente se convierta en endémico, pero el nuevo coronavirus no está derrotado.

De igual forma expresó que podría ser similar a la gripe, pues todos tienen una especie de inmunidad básica, pues algunos están vacunados, mientras que otros ya han tenido gripe a lo largo de su vida, pero tienen al menos inmunidad parcial.

Sandra Ciesek mencionó con respecto a su perspectiva que el virus no se acabará, debido a que las infecciones se repetirán en personas que no tengan defensas del virus, pues expresó que siempre hay gente nueva, pues cuando nace un niño, no tiene protección inmunológica.

Comentó que en la edad de ir a la guardería, habrá grupos más grande de personas y es probable que se infecte, si los niños no están vacunados contra el virus, las infecciones se repetirán, pues la especialista expresó que en el futuro los niños se infectarán.

La experta comentó que todavía no se ha decidido si todos los niños, especialmente los bebés serán vacunados en el futuro, pues comentó que se debe sopesar entre el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los pequeños no suelen enfermarse gravemente.

Recordamos que el pasado mes de junio de este 2021, que la vacuna contra COVID-19 en aplicación a niños, causó un conflicto, pues China otorgó la aprobación para el uso de la vacuna a niños de tres años o más, por lo que la noticia causó controversia.

¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID-19?

Los síntomas de COVID-19 son fiebre, dolor de garganta

Los síntomas más comunes del virus de acuerdo a los expertos en salud, los pacientes presentan fiebre, cansancio, tos seca, algunas personas presentan dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea, los síntomas suelen ser leves.

Por otro lado, los síntomas más graves son dificultad para respirar o falta de aire, incapacidad para hablar o moverse así como dolor o presión en el pecho, por lo que los expertos recomiendan a las personas buscar atención médica ante los síntomas, pues el futuro del COVID-19 ha alarmado al mundo.

