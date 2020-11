Virgin Hyperloop hace historia en su primera prueba con tripulación humana

Virgin Hyperloop hace historia con su primera prueba con tripulación humana

Virgin Hyperloop, una de las muchas empresas que abordan la idea de código abierto de Elon Musk para viajes sostenibles de alta velocidad, ha hecho historia. El lunes, la compañía dijo que abordó a los primeros pasajeros humanos que viajaron en una cápsula Hyperloop en una de sus pistas de prueba mientras la empresa trabaja hacia un sistema de Hyperloops en pleno funcionamiento para el futuro.

Los dos primeros pasajeros fueron Josh Giegel, cofundador y director de tecnología de la empresa, y Sara Luchian, directora de experiencia del pasajero. Hoy en día no existe un sistema Hyperloop completo, pero los dos montaron una plataforma en la pista de prueba de la compañía en Las Vegas, que consta de poco más de un cuarto de milla de pista. La compañía dijo que realizó más de 400 pruebas no tripuladas en preparación para garantizar que el tubo de baja presión, que utiliza imanes para generar parcialmente la propulsión, sea seguro.

Mucho cambiará para las cápsulas de producción y el sistema, pero el hito llegó con una versión de cápsulas para dos personas del vehículo de cápsulas XP-2 de Virgin Hyperloop. En el futuro, la cabina de pasajeros tendrá espacio para hasta 28 pasajeros. Los planes para las cápsulas de carga también forman parte de la hoja de ruta de la empresa. La faceta más importante de la prueba de hoy es el hecho de que los humanos pueden viajar con seguridad en las cápsulas a velocidades muy altas. La compañía apunta a velocidades de reloj de más de 500 mph algún día, aunque hasta ahora solo ha logrado 240 mph. Las velocidades finales ayudarán a los pasajeros a moverse de, digamos, Los Ángeles a San Francisco en menos de 45 minutos, en comparación con los 90 minutos en avión.

Desde su lanzamiento en 2014, la empresa ha sido conocida por muchos nombres (incluidos Hyperloop Technologies, Hyperloop One y Virgin Hyperloop One), pero siempre se ha centrado en un objetivo: transformar la forma en que las personas viajan. Seis años después, Luchian y Giegel viajaron a 48 metros por segundo en un viaje de 500 metros a través del desierto de Nevada. "Dimos un gran paso hacia ese último sueño", dijo Giegel en un comunicado. "No solo para mí, sino para todos los que estamos mirando hacia una luna llena aquí en la Tierra".

Atado al XP-2 biplaza, la pareja hizo su viaje inaugural en el sitio de pruebas DevLoop de Virgin en Las Vegas, donde la compañía ha realizado anteriormente más de 400 pruebas desocupadas.

El vehículo prototipo fue diseñado con muchos de los sistemas de seguridad que los pasajeros pueden esperar en un futuro hiperloop comercial, que contará con autos más grandes con capacidad para 28 personas y viajará a velocidades de hasta 670 mph.

"Hyperloop es mucho más que tecnología. Se trata de lo que permite", dijo Luchian.

"Para mí, la experiencia del pasajero lo une todo. ¿Y qué mejor manera de diseñar el futuro que experimentarlo de primera mano?"

Virgin Hyperloop se adelanta a toda velocidad a partir de ahora. La compañía anunció recientemente un nuevo centro de certificación en West Virginia, que recibirá una inversión de $500 millones de dólares para una nueva pista de prueba. La construcción comenzará en 2022 y la compañía espera tener la certificación completa para el método de transporte en 2025. Los pasajeros públicos podrían comenzar a abordar las cápsulas de alta velocidad a fines de esta década.