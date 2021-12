Virgen de Guadalupe será venerada en Pensilvania, este es el calendario 2021

La advocación de la Virgen de Guadalupe es famosa en todo el mundo, de ahí que, aunque no lo creas en Pensilvania, Estados Unidos hay muchos fieles que esperan ansiosamente el 12 de diciembre para celebrar su fiesta grande, por ello, aquí te compartimos el calendario de actividades y horarios en lo que se podrá vivir esta fecha especial en grande, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te recordamos que en México el 11 de diciembre los fieles católicos suelen realizar en honor a Nuestra Señora de Guadalupe las “mañanitas”, es decir, se reúnen en las últimas horas de este día para celebrar con música y mariachi a la madre de Jesús de Nazaret, aunque hay quienes también lo hacen en las primeras horas del 12 de diciembre.

Anteriormente te contamos sobre sus milagros más famosos ocurridos en México; sin embargo, ahora te diremos cómo se vivirá esta advocación mariana en un estado norteamericano.

Calendario de actividades: Virgen de Guadalupe en Pensilvania

La Guadalupana. Foto: edition.cnn.com

A continuación, te compartimos las actividades y horarios a los que deberás estar pendiente este 2021 si vives en este lugar y eres devoto de la Virgen María:

7 de diciembre se llevará a cabo la Spanish-Language Novena and Procession Honoring Our Lady of Guadalupe: en esta se hace una procesión antes de cada Novena Medalla Milagrosa y Misa en la iglesia Miraculous Medal Shrine de Filadelfia.

10 de diciembre se realiza Our Lady of Guadalupe Mass and Celebration: vive una conmemoración a la Virgen que contará con una Misa y mariachi en la Saint Peter and Paul Parish de Lehighton a partir de las 6:30 pm.

11 de diciembre se realiza la tradicional celebración a la Virgen de Guadalupe: conmemoración en la iglesia católica San Patricio de Norristown comienza con las Mañanitas, música en vivo y presentaciones de varios grupos a las 11:00 p.m.

12 de diciembre la procesión en Norristown: la celebración continúa con las misas de las 8 am y 12pm en la iglesia San Patricio. Posteriormente, a partir de las 6:30 pm en la St. Francis of Assisi Church partirá una procesión con la estatua de la virgen. El evento termina en una santa misa a las 7pm en el estacionamiento de la calle Dekalb.

12 de diciembre Our Lady of Guadalupe Feast Day: Se realizará un rosario y una misa en español a partir de las 4:30 pm en Our Lady of Guadalupe Church.

¿Qué pidió la Virgen de Guadalupe?

Juan Diego y la Virgen. Foto: infopico.com

Pidió que en el Cerro del Tepeyac se edificará una iglesia en su honor, esta petición la hizo mediante cuatro apariciones a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, a quién envió a Juan de Zumárraga, Primer Obispo de México, para dar a conocer su mensaje.

Si quieres saber más sobre este tema tienes que leer Virgen de Guadalupe: CDMX ya tiene protocolo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de univision.com