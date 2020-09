Violenta mujer es atropellada con un carrito en un supermercado en Chile

Las medidas sanitarias han causado una gran cantidad de estrés a muchas personas en todo el mundo, especialmente para realizar actividades cotidianas como ir al trabajo o al supermercado.

Algunas personas pierden los estribos tras no respetar las normas de seguridad, causando peleas que terminan en batallas campales, o en atropellamientos, como este hombre en Chile, que derribó a una mujer con su carrito.

En un video que se hizo viral en cuestión de horas, podemos ver como una discusión entre clientes y agentes de seguridad de un súper mercado en Chile, terminó con una mujer atropellada por su actitud agresiva.

Atropella a mujer con un carrito de súper en Chile

Violenta mujer es atropellada con un carrito en un supermercado en Chile

Este gracioso pero violento suceso tuvo lugar en un supermercado de la cadena Santa Isabel, el cual se ubica en la comuna de ‘La Florida’ en Santiago de Chile, donde un grupo de personas discutían con los guardias de seguridad.

Aparentemente no se respetaron las normas de seguridad contra el covid-19, por lo que a algunos se les negó el acceso, lo que sacó la actitud violenta de muchos consumidores, en especial de una mujer que la pasó muy mal.

Desde los primeros segundos del video se puede ver como la mujer agrede a uno de los guardias de seguridad del supermercado, quien responde dándole una cachetada, que no fue suficiente para detenerla, ya que posteriormente la mujer pateó el carrito de otro cliente y ahí las cosas se salieron de control.

Mujer violenta es derribada por sus ataques

Tras no poder contra el guardia de seguridad, la mujer simplemente decidió patear uno de los carritos que tenía un cliente, quién no estaba teniendo un buen día, ya que no dudó en responder a la agresión atropellando a la violenta mujer.

Te puede interesar: Supermercados de Chile reportan desabastos por bloqueos de camioneros

Con todas sus energías, el hombre se abalanzó sobre la mujer, derribándola con el carrito de súper, por lo que muchos se interpusieron para que el percance no escalara a un nivel mayor, mientras que la mujer se levantó como si nada y continuó reclamando junto a la turba enardecida en este supermercado de Chile.