Violan durante media hora a adolescente en pasillos de su escuela, nadie la ayudó

Una joven estudiante de 16 años de edad, denunció haber sido abusada sexualmente por otro estudiante en un pasillo aislado de la escuela secundaria de Houston, Texas en Estados Unidos. La víctima indicó que pese a que gritó todo lo que pudo, nadie acudió a ayudarla.

Según detallan, todo sucedió el pasado 22 de noviembre en la escuela secundaria de Houston, Texas. La menor estaba por salir de la escuela y fue entonces cuando un sujeto al que no conoce, se le acercó y la tiró al suelo.

“Me arrojó al suelo. Fue entonces cuando me quitó los pantalones y comenzó a tocarme, y luego básicamente me dio la vuelta y básicamente me violó”.