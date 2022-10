Violador evita la prisión al argumentar que su víctima era sonámbula

En Londres un presunto violador evitó la prisión al asegurar que su víctima era sonámbula, esto luego que los médicos diagnosticaron que la mujer padece una rara condición de sueño llamada "sexsomnia".

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor fue absuelto de los cargos de violación luego que su víctima, Jade McCrossen-Nethercott, de 30 años de edad, fuera diagnoticada con sexsomnia, la cual provoco que los pacientes realicen actos sexuales mientras duermen sin que lo recuerden al despertar.

Fue justo días antes de iniciar el juicio que la mujer fue diagnosticada con esta rara condición. En sus declaraciones ella aseguró que “no recorsaba haber tenido sexo consentido” con uno de sus amigos, con qel que se había quedado a dormir luego de ir a una fiesta juntos.

Violador evitó la prisión tras el diagnóstico médico

Jade McCrossen-Nethercott no pudo seguir con su denuncia

La mujer aseguró que despertó en el cuarto de él, desnuda y sin recordar nada, por lo que emprendió acciones legales contra el hombre. Tras denunciar la violación, la joven fue sometida a un examen médico, el cual confirmó que había tenido relaciones sexuales, por lo que el hombre fue acusado de violación.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando Jade comentó que tenía el suelo profundo y que había caminado dormida en el pasado, por lo que médicos decidieron examinarla. Fue así que de acuerdo con los médicos, ella presuntamente consintió tener relaciones mientras estaba dormida.

"Nunca había oído hablar de la sexomnia y me desconcertó por completo. Estaba conmocionada porque era un concepto tan desconcertante, pero también enojada y frustrada porque se sentía tan mal. Creo que fui violada y dormí durante la agresión. Me preguntaba si me podrían haber dado una droga para violación en una cita, pero no me hicieron análisis de sangre, así que nunca lo sabré", dijo Jade.

La joven quería que el juicio continuara, pero el caso fue desestimado ante los tribunales, además el caso fue absuelto formalmente, por lo que el caso no puede abrirse nuevamente.

¿Sexomnia qué es?

Es un trastorno del sueño donde una persona manifiesta una conducta sexual

La sexsomnia es una parasomnia que aparece en el adulto joven y que consiste en intentar consumar de forma inapropiada el coito o masturbarse durante el sueño, con amnesia posterior de lo ocurrido, es por eso que el presunto violador evitó la prisión luego que la joven fuera diagnosticada con este trastorno del sueño en la ciudad de Londres.

