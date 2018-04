Viejito de 83 años la estrella de caliente película porno

Un hombre de 83 años acaba de protagonizar su primera película porno, el abuelito apareció recientemente en su primera película para adultos junto a dos estrellas porno más jóvenes.

Tiene 83 años y es un maestro en educación erótica que acaba de debutar como actor porno gay.

Llegó al cine XXX como el protagonista de su primera película.

Él se identifica como un maestro que ayuda a hombres, mujeres y personas de todos los géneros a explorar el poder curativo del placer y un estudiante y participante que busca integrar la sexualidad y la espiritualidad.

En la película XXX aparece junto a Blake Mitchell y Joey Mills, dos profesionales mucho más jóvenes con los que vivió "una experiencia encantadora". Su rol en escena involucra masturbarse frente a ellos.

"He declarado, pública y sinceramente que mi vida sexual a los 83 años es lo mejor de mí no porque envejecí, sino porque me hice más sabio".