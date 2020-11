Video viral muestra consolas PlayStation 5 en el almacén

Ahora que el lanzamiento de la consola de próxima generación está a la vuelta de la esquina, Sony finalmente está enviando grandes cantidades de consolas PS5 a todo el mundo. De hecho, a principios de septiembre, los informes mostraban que Sony estaba enviando PS5 en aviones de carga para satisfacer la gran demanda de la consola en los Estados Unidos.

Dado que noviembre finalmente está aquí, muchas consolas están en los almacenes de todo el mundo esperando ser trasladadas a los minoristas. Ahora, un video reciente en el subreddit de PS5 que muestra a un trabajador filmando grandes cantidades de consolas PS5 dentro de un almacén se está volviendo viral en línea.

Como saben muchos fanáticos de PlayStation, Sony tardó mucho tiempo en revelar finalmente cualquier detalle sustancial sobre la PS5. No fue hasta junio que los fanáticos finalmente pudieron ver el diseño de la consola, y el precio de la PS5 se reveló mucho más tarde en septiembre. Incluso ahora, Sony todavía está lanzando nuevas imágenes de la consola PS5 y el controlador que brindan una mejor apariencia del diseño y el hardware de la consola real. Aunque Sony definitivamente ha estado alimentando información por goteo en la PS5 durante bastante tiempo, los fanáticos deberían tener en sus manos la consola pronto, ya que los almacenes ahora están llenos de ellos.

Muchos usuarios esperan con ansias el lanzamiento de la PlayStation 5

Video muestra muchas consolas PlayStation 5

Un video de un usuario que se llama Niza_Zombie_King muestra esto a través de un video corto en el subreddit de PS5. El video tiene solo unos 10 segundos de duración, pero, no obstante, muestra pilas sobre pilas de consolas PS5 que llenan un almacén enorme. A principios de septiembre, un informe de Bloomberg afirmó que la firma Sony está produciendo millones menos de PS5 de lo que se esperaba inicialmente, pero al mirar este video, uno realmente no lo adivinaría. Además, este es solo un clip muy breve en una sola sección del enorme almacén, por lo que no se sabe cuántas consolas más se encuentran dentro.

Es difícil comparar el tamaño de la caja minorista a través del video, pero las cajas que albergan la consola parecen ser bastante grandes. Si bien la caja de venta al público de la PS4 tenía un ancho bastante grande, la caja de venta al público de la PS5 parece ser bastante voluminosa. Teniendo en cuenta que la PS5 es una consola más pesada debido a su tamaño y estructura, tiene sentido que la caja de venta minorista tenga que ser bastante grande y resistente. Gracias a los videos recientes de creadores de contenido y medios que realmente tienen en sus manos la consola, los fanáticos tienen una idea más clara del tamaño real de la consola.

El video que muestra a Yasuhiro Ootori de Sony desmontando una consola PS5 es genial para los fanáticos que desean tener una mejor idea de la estructura de la consola. Si bien la mayoría de los jugadores probablemente descartarán la caja de la consola, es posible que otros quieran guardarla para usarla en el futuro. Si este video viral de Reddit es una indicación del tamaño de la caja de la PS5, es posible que los lectores quieran tener suficiente espacio de almacenamiento si planean conservarlo.

La Verdad Noticias te informa que la PS5 se lanzará el 12 de noviembre.