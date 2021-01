VIDEO expone a policía COLABORANDO con seguidores de Trump en el Capitolio Volanta

Fue dado a conocer un video del día del asedio en el Capitolio en el que puede verse a un oficial de la policía interactuando amistosamente con el grupo de seguidores de Donald Trump en medio de la jornada violenta.

Las imágenes han dado la vuelta a las redes sociales en los Estados Unidos, donde los usuarios se han referido a ellas como el "privilegio blanco en su máxima expresión".

El corresponsal de guerra veterano, Luke Mogelson, capturó el video el día en que cientos de alborotadores, incluido el 'QAnon Shaman' Jake Angeli, irrumpieron en la legislatura luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en el mitin Save America en Washington, DC.

El clip comienza con una jovial Angeli entrando en el ala del Senado, saludando a un grupo de alborotadores con un miembro del Departamento de Policía del Capitolio de Estados Unidos siguiéndolo de cerca.

El policía aparece desde el principio del video entrando en el Senado a espaldas de Angeli.

Se oye al autodenominado chamán, a quien se le ve sosteniendo una bandera estadounidense, diciendo: "¡Oye! … Me alegro de verlos, chicos. Ustedes son unos jodidos patriotas. Mira a este tipo, está cubierto de sangre. Dios te bendiga.'

Se ve a un hombre con gorra roja y chaqueta de camuflaje sentado en el suelo, desplomado contra una pared mientras habla por un teléfono celular.

Entonces se oye al oficial, no visible en el disparo, preguntarle calurosamente al hombre: "¿Es usted buen señor? ¿Necesitas atención médica? "

El hombre responde: "Estoy bien, gracias", y continúa su conversación por teléfono, en la que se le escucha decir que le "dispararon en la cara con una bala de goma".

Mientras tanto, se ve a Angeli subiendo a un escenario y hurgando en el escritorio del vicepresidente Mike Pence.

El oficial luego pregunta tentativamente: "¿Hay alguna posibilidad de que pueda hacer que ustedes abandonen el ala del Senado?"

El hombre en el suelo luego grita: "Lo haremos. Me he estado asegurando de que no le están faltando el respeto al lugar ".

"Está bien", responde el oficial. "Solo quiero" avisarles que este es el lugar más seguro ". Puedes iniciar el video en el minuto 6:20.

Publicado por primera vez por el diario New Yorker el domingo, las imágenes de Angeli llegaron como parte de un clip de 12 minutos capturado por Mogelson que documenta cómo una horda de partidarios de Trump se abrió paso violentamente hacia el Capitolio el 6 de enero.

Parte de un video más largo

Otros segmentos del video muestran a manifestantes rompiendo ventanas de vidrio, hurgando en los escritorios de los legisladores y posando burlonamente para las fotos en la silla de Nancy Pelosi.

Al comienzo del clip, se ve a los alborotadores destruyendo propiedades y trepando por una ventana en el edificio del Capitolio.

Luego se ve a varias personas confrontando a los oficiales al entrar. Se escucha a un hombre gritarle a la policía: '¡Te superan en número! ¡Hay un maldito millón de nosotros por ahí! Y estamos escuchando a Trump, eres el jefe '.

Luego subieron las escaleras gritando: '¡Traición, traición, traición!'

Seguidores de Trump querían matar

Como reportamos en La Verdad Noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha encontrado “pruebas sólidas” de que el “Q-Shaman” y sus acompañantes tenían la intención de capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno.

Según la investigación, Angeli, cuyo nombre real es Jacob Chansley, residente de Arizona de 33 años, dejó una nota para el vicepresidente Mike Pence en el estrado del Senado en el que advirtió: “Es sólo cuestión de tiempo, la justicia está llegando.”

El FBI ha advertido sobre las inminentes manifestaciones armadas que se están gestando en las capitales de los 50 estados de Estados Unidos para el día de la inauguración de Joe Biden como presidente. Miles de elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados para proteger el evento.

