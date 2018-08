"Viajar solas no debería ser ningún peligro”: Indignación tras asesinato de turista en Costa Rica.

El asesinato de la turista mexicana en Costa Rica ha causado indignación, rabia y dolor en todo el mundo, por lo que personas que conocieron a la víctima han lanzado en redes frases de reflexión como: ”Viajar solas no debería ser ningún peligro".

La joven de 25 años que fue asesinada el pasado domingo en una playa de Costa Rica. Pocos días antes ella había subido a sus redes sociales fotografías donde mostraba su alegría por viajar sola por primera vez, lo que no sabía es que también sería la última.

En la madrugada del domingo, María Trinidad andaba por la playa de Santa Teresa, en Cóbalo, junto con una conocida británica, cuando dos hombres las asaltaron.

Las jóvenes forcejearon con los hombres y, según las autoridades, la británica pudo escapar corriendo pero uno de los hombres metió a María Trinidad en el mar "como medio de intimidación", amenazándola con ahogarla en el agua.

Horas después, los vecinos de la zona, alertados por la joven británica, llegaron al lugar y encontraron el cuerpo inerte de la mexicana. La OIJ informó que, a unos 200 metros, en actitud de huida, se encontraba un hombre, que inmediatamente fue retenido y entregado a las autoridades. Fue después cuando se capturó a un segundo hombre.

Ambos son sospechosos de homicidio y abuso sexual, aunque han negado los cargos. La Fiscalía pidió prisión preventiva para ambos; el primer hombre estará preso tres meses y el segundo está libre y sin medidas cautelares.

El OIJ explicó que la zona en la que ocurrieron los hechos está aislada y poco frecuentada por personas durante la madrugada y no hay cámaras.

Reacciones tras el asesinato en Costa Rica

Las reacciones tras la muerte de la joven no se hicieron esperar. Multitud de movimientos feministas se unieron a los clamores en contra de la violencia en Costa Rica y recordaron el grito de 'Ni una menos' en contra de los feminicidios. Incluso se celebró un homenaje a la joven en la playa en la que murió.

"Su nombre es María Trinidad pero ella decidió llamarse Mar... y en el mar es donde terminó", se escuchó la voz rota de la madre, que agradeció, entre lágrimas, el acto en honor a su hija asesinada.

"¿Saben lo primero que sentí cuando el domingo me dijeron que la habían asaltado, violado y matado? Sentí culpa, por no advertirle que CR se ha vuelto un país peligroso, y en especial para las mujeres", escribió en redes Elena Varadé, una joven que conoció a 'Mar' en su viaje.

"Viajar solas no debería ser ningún peligro", agregó. "¡La muerte de Mar no puede ser en vano! No dejen que el miedo les impida cumplir sus sueños, sigan conociendo gente, amen sin medida y sálganse a comer el mundo!”.

Fernando Samalot, puertorriqueño que también conoció a la joven escribió:

”En un abrir y cerrar de ojos, un monstruo enfermo vino y se llevó todos sus sueños. Casos como este son una verdadera tragedia y muestran cuán verdaderamente tóxica es esta sociedad patriarcal que crea estos monstruos y les permite correr libremente”.

"Duele saber que hay tanta maldad en el mundo", escribió Mariana María, puertorriqueña, "Vuela alto, angelito, Mar", dijo.

Todos ellos relataban cómo había sido el día previo a la muerte de la joven. Se habían conocido casi de casualidad, en un río. "Empezamos el día siendo cuatro y terminamos siete. Jugando como niños, como si fuésemos amigos de toda la vida", rememoró Mariana en su cuenta de Instagram.

Homicidios en Costa Rica

Costa Rica lleva contabilizados, hasta el 6 de agosto, un total de 371 homicidios dolosos en 2018, según relató el propio director del OIJ, Walter Espinoza. Esta cifra es superior en 19 casos a la que había en 2017 en el país, dijo.

De los 371 homicidios dolosos en el país en 2018, 59 de las víctimas fueron extranjeras

"Es un factor preocupante", admitió.