Veterinaria inocula a 70 personas contra el COVID-19 con vacuna para perros

Una veterinaria reconoció este martes que aplicó decenas de vacunas contra el coronavirus para perros a decenas de personas, incluida a ella misma al poco tiempo que fuera declarada la pandemia de COVID-19, según indicaron medios locales.

La doctora identificada como María Fernanda Muñoz indicó que había vacunado solo a cuatro personas, sin embargo, las autoridades indicaron que en realidad las personas inoculadas habrían sido más de 70, según los informes.

Los hechos ocurrieron en Calama durante el segundo semestre de 2020, cuando Chile aún no había recibido las vacunas contra el COVID-19 y el país enfrentaba una fuerte crisis por el aumento de contagios y muertes.

Aplica 70 vacunas contra el coronavirus para perros

La veterinaria aplicó la vacuna para perros contra el coronavirus a decenas de personas en Chile.

Tras darse a conocer el caso de la veterinaria que aplicó las vacunas para perros a los humanos, la subsecretaria de Salud de Antofagasta, Roxana Díaz, indicó que fue el mismo personal de la clínica veterinaria quien denunció los hechos.

“Llegamos al local y al ver al personal sin mascarilla le consultamos y ellos dicen que fueron vacunados por la veterinaria contra el COVID-19, cuando todavía no teníamos la vacuna. Estoy hablando del año pasado”, declaró la funcionaria.

La veterinaria indicó al canal 24 Horas que se aplicó la vacuna contra el coronavirus para perros y posteriormente inmunizó a su su secretaria, al esposo y a sus dos hijos. Al mismo tiempo que la vacuna “funcionó”.

“Si es tan mala la vacuna a mí no me hizo nada. ¿Por qué no viene el Seremi de Salud (la autoridad regional) y prueba si mi sangre tiene anticuerpos?”, preguntó desafiante la mujer, quien aseguró que “no proporcioné vacunas” a otras personas.

Un testigo declaró en la investigación que la doctora “dijo que vacunó entre 70 a 75 personas y le restaban 90 dosis más. Que (los) pacientes no presentaban síntomas y hasta me la ofreció”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, también se dio a conocer un segundo caso, que corresponde al veterinario Carlos Pardo, quien dijo haber hecho un estudio en humanos para poder vender su vacuna para perros contra el coronavirus.

