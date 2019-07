‘Vestido y alborotado’ deja Bolsonaro a Ministro francés, prefirió ir a cortarse el cabello

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil prefirió cancelar una reunión que tenía prevista con el Ministro de Exteriores de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, argumentando Bolsonario que se le había presentado un problema de agenda, y todo parece indicar que el peluquero ya tenía cita antes que el ministro de manera que Bolsonaro dejó plantado al francés, por ir a cortarse el cabello.

Aunque en un inicio Bolsonaro había notificado a Jean-Yves Le Drian que había tenido una situación con su agenda (sin dar más detalles), esto parecía haber quedado en duda, luego de que el propio presidente de Brasil transmitiera a través de sus redes sociales como iba camino a la barbería a darse su manita de gato.

Cabe mencionar que el Ministro de Exteriores de Francia había hecho escala en el país sudamericano esto en el marco de una gira que realizaba por varias naciones en la región sur de latinoamérica.

Se pretendía que en la reunión que sostendrían el mandatario brasileño y el ministro francés estarían temas como la petición brasileño para que este no se desvinculara de aquellos compromisos que ya había firmados referentes a la lucha contra el cambio climático que tanto está aquejando a la humanidad y ya se sienten sus consecuencias en diversas partes del mundo.

"Hoy me voy a reunir con el ministro francés y, si no me equivoco, hablaremos de medio ambiente", indicó Jair Bolsonaro en declaraciones en las que defendió que su país es legítimo para poder cambiar su postura si lo desea.

Pero después, tan solo pocas horas de que se llevara a cabo la reunión con Le Drian, dicho encuentro entre ambas naciones se canceló por parte del gobierno brasileño, señalando presidencia de Brasil a ‘problemas de agenda’.

Sin embargo, justo a la hora en que tenía programada el encuentro, la Presidencia brasileña acusó problemas de agenda, sin embargo justo a la hora en que se hubiese reunido con el francés, el presidente compartió en su perfil de Facebook un vídeo en una peluquería.

Por su parte la presidencia de Brasil no ha aclarado esta polémica acción, el ministro galo tampoco ha mostrado alguna inconformidad al respecto pese a ser cuestionado por la prensa.

"No tenemos ningún comentario", indicó Le Drian.