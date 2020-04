Ventas de armas en EU a punto de batir records durante crisis por coronavirus

Las ventas de armas de fuego en los Estados Unidos, durante la crisis sanitaria por el coronavirus, están a punto de batir nuevos records, al registrar 1.9 millones de artefactos, según cifras del diario estadounidense, New York Times.

De acuerdo con The New York Times, marzo "fue el segundo mes más ocupado para la venta de armas, solo después de enero de 2013, justo después de la reelección del presidente Barack Obama y el tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook".

Así luce la gráfica respecto a la venta de armas en Estados Unidos en medio de la pandemia por coronavirus, realizada por The New York Times.

El medio refiere que la venta de armas en los Estados Unidos creció, a la par del temor por parte de los habitantes de ese país hacia el coronavirus, y los posibes disturbios civiles que traiga consigo la crisis de salud.

Antes de la crisis por Covid-19, el temor a las restricciones de compra de armas ha sido el principal impulsor de los picos en las ventas de dichos artefactos , superando con creces los efectos de los tiroteos masivos y los ataques terroristas.

"Mientras se preparan para un futuro incierto, los estadounidenses han estado abarrotando las tiendas de abarrotes para abastecerse de artículos esenciales para el hogar como frijoles enlatados y papel higiénico. Una preocupación similar parece estar impulsando la venta de armas", relata el diario.

En entrevista para The New York Times, Timothy Lytton, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia y experto en el mercado de armas, dijo que "la gente está nerviosa de que haya una cierta cantidad de desorden civil que podría surgir si una gran cantidad de personas están enfermas y una gran cantidad de instituciones no funcionan normalmente".

Suben arrestos de ataques con armas relacionados al cornavirus

Con el aumento en la venta de armas en los Estados Unidos, también se han incrementado los arrestos de personas involucradas en ataques a personas, relacionados con el nuevo coronavirus que ha infectado en el país norteamericano a más de 226,000 personas.

La semana pasada, la policía de Alpharetta, Georgia, arrestó a un hombre al que acusaron de apuntar con un arma a dos mujeres que llevaban máscaras y guantes médicos porque temía que pudiera contraer el virus.

Mientras que en Nuevo México,, otro sujeto fue acusado de la muerte a tiros accidental de su primo de 13 años, la cual llevó a cabo con un arma de fuego que le dijo a la policía: "llevaba para protección" en medio del brote.