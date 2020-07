Ventajas y desventajas de un crédito de vivienda del Infonavit

La oportunidad que ofrece el Infonavit para obtener un crédito de vivienda suele ser vista como una gran ventaja para los trabajadores, pues al ser una alternativa a los créditos bancarios otorga una mayor seguridad.

Sin embargo, aquellos que están considerando dar el gran paso podrían tener muchas dudas acerca de qué tan buena idea sería obtener un crédito con el Infonavit. Es por ello que a continuación de presentamos cuáles son las ventajas y desventajas de acercarte a este instituto federal.

Ventajas de un crédito del Infonavit

1 La subcuenta de vivienda

En esta subcuenta, tu patrón o empleador aporta de manera bimestral el equivalente al 5 % de tu salario, a eso se refieren las prestaciones. La cuenta incluye también una cuenta de ahorro para el retiro que se va incrementando a través de las aportaciones del jefe hasta que tengas que solicitar el crédito.

2 Tasas de interés

La tasa de interés anual que cobra el Infonavit a sus acreditados suele variar entre el 4 % y el 16 %, pero esto dependerá del salario que perciba el trabajador que solicite el crédito.

3 Seguro de desempleo

Las aportaciones que hace tu jefe correspondientes al 5 % de tu salario se abonan también a un fondo de seguro para el desempleo, que puede solicitar en caso de alguna urgencia, siempre y cuando cumplas algunos requisitos.

4 Créditos en pareja

Puedes unir tu crédito con el de tu pareja (con quien no necesitas estar casado por el civil) o sumar tus puntos con las de otras instituciones para obtener una vivienda de mayor precio.

Desventajas de un crédito del Infonavit

1 Debes cumplir con el puntaje

Para tener acceso a estos créditos hipotecarios primero tienes que cumplir con un puntaje mínimo de 116 puntos, que depende directamente de tu salario, tu antigüedad y tu edad.

2 Afiliación al IMSS o ISSSTE

Algunas personas no están afiliadas a ninguna de estas dos instituciones de seguridad social, por lo que no gozan de los beneficios del infonavit, y a algunas más no les alcanzan los puntos requeridos debido a que han trabajado en empleos informales.

Para tener acceso a una cuenta del Infonavit es necesario que la empresa para la que trabajas te dé cobertura de seguridad social

3 Pago forzoso

Debes considerar que el pago forzoso del crédito es a 30 años, y debido a que el monto de cancelación se mide en Unidad de Medida y Actualización o el salario mínimo, medidas que suelen apreciarse con el tiempo, la deuda puede llegar a mantenerse o incluso crecer si la apreciación es superior a la cancelación.