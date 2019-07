Venezuela y Rusia presumirán al mundo su sólida relación en demostración militar

Venezuela se prepara para demostrar a todo el mundo la excelente relación que mantiene con Rusia, y es que se preparan para que el próximo 24 de julio las Fuerzas Armadas de Venezuela hagan uso de los nuevos equipos de milicia pertenecientes a Vladimir Putin.

El anuncio fue hecho por el segundo de Vladimir Putin,Sergei Riabkov el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, quien dio a conocer que la milicia de Venezuela estará utilizando ejercicios militares rusos en las maniobras del 24 de julio.

De manera que Sergei Lavrov estará en tierra latinoamericanas de visita por la nación gobernada por Nicolás Maduro, con el fin de estar presente en la demostración militar que prepara el gobierno venezolano.

El viceministro ruso pretende permanecer en Venezuela por una estancia de tres días, arribando el día 20 de julio y partiendo al final del día 22 del mismo mes.

Se informó también que actualmente no hay personal militar ruso en Venezuela, pero en poco tiempo estos estarán de regreso.

"se ha producido una rotación" y que, en estos momentos, "prácticamente no hay personal ruso" en suelo venezolano. Pero esto no quiere decir que no viajen allí en cuanto vuelva a ser necesario el mantenimiento técnico de esos equipos", indicó Sergei.

Lo anterior, dijo Lavrov se encuentra estipulado dentro de lo que marca el contrato que se firmó entre ambas naciones.

"todo eso se enmarca en los contratos" firmados por Venezuela con Rusia y no se trata de una "decisión del alto mando militar" o de los dirigentes rusos. Es extraño que llame tanta atención, la cual es resultado de que el tema se esté caldeando artificialmente", aseguró Sergei Lavrov.