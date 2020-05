Venezuela detiene arbitrariamente a reporteros que cubren COVID-19, denuncia CPJ

Cuando el fotoperiodista venezolano Rosali Hernández comenzó a tomar fotos de pacientes con COVID-19 en uno de los principales hospitales de Caracas el mes pasado, un miembro de las fuerzas armadas la recibió.

"Me pidió que le diera mi teléfono y mi cámara. Cuando me negué, me obligó a borrar todos mis materiales, incluidas las fotografías que había tomado antes de ingresar al hospital", dijo Hernández, quien trabaja para el medio de comunicación en línea Caraota Digital.

"Aunque le mostré mis credenciales de prensa, me dijo que no estaba autorizado para trabajar en el hospital e insistió en que no debía volver", expuso Hernández. Agregó que los miembros de las fuerzas de seguridad y los guardias nacionales la obligaron a dejar de trabajar en tres ocasiones diferentes.

"En uno de los hospitales, el personal médico me rogó que borrara todas mis fotografías, diciendo que no se les permitía compartir ninguna información con los periodistas y que temían por su seguridad".

Hernández no es el único. Más de 35 periodistas y medios de comunicación han sido víctimas de campañas de desprestigio, demandas, amenazas, persecución y confiscación de sus equipos, lo que les impide informar sobre COVID-19, según Redes Ayuda, una ONG venezolana especializada en defender la libertad de prensa.

Venezuela vive la pandemia de Covid-19 en medio de una crisis política.

Al menos 10 periodistas han sido arrestados arbitrariamente mientras cubrían historias relacionadas con el coronavirus desde el 13 de marzo, cuando se confirmó el primer caso del virus en Venezuela, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Estados Unidos. Redes Ayuda pone el número de detenciones en 17.

Venezolanos desinformados durante Covid-19

La aparente represión contra los periodistas se produce cuando los venezolanos buscan más información sobre la pandemia. Venezuela ha confirmado al menos 345 casos de COVID-19 y 10 muertes, pero los expertos temen que el número sea mucho mayor. Los médicos y otros profesionales de la salud han advertido en repetidas ocasiones que el sistema de salud del país, que se ha enfrentado a la escasez de medicamentos y equipos durante años, no está equipado para manejar un aumento repentino en los casos.

Te puede interesar: Venezuela denuncia intento de invasión marítima por “terroristas” desde Colombia

"En Venezuela, la pandemia de COVID-19 solo ha brindado más excusas para que el gobierno reprima y censure a los medios críticos, en lo que ya era uno de los países más desafiantes para la prensa en América Latina", dijo Natalie Southwick, Sur y Centro. Coordinador del programa de América para CPJ.

"En un momento crítico como este, el flujo libre de información confiable puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas, y una prensa libre es vital para garantizar que la información pueda llegar a quienes la necesitan", dijo Southwick a Al Jazeera.