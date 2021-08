Vaticano no pide para la audiencia de Francisco pase sanitario de COVID-19

Aunque Italia y muchos países solicitan para el ingreso a espacios cerrados o para asistir a diferentes eventos el pase sanitario de COVID-19, en Vaticano ha exentado este requisito para los fieles que acuden a la audiencia que da el Papa Francisco, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que para ingresar al Palacio de los papas de Castelgandolfo, los jardines y los Museos de la sede de la Iglesia Católica, sí es necesario presentar el pase sanitario.

Vaticano no pide pase sanitario para ver al Papa

Foto: diariocorreo.pe

Los asistentes que quieran acudir a la audiencia general en el aula Pablo VI dada por el Papa Francisco no necesitan presentar para su ingreso el pase sanitario

Cabe mencionar que el certificado comprueba que la persona en cuestión ha dado recientemente negativo en una prueba de COVID-19, que se ha recuperado de la enfermedad o que ya está vacunada con al menos la primera dosis; sin embargo, para la audiencia general no se ha solicitado.

Esta reunión presidida por el Papa no se da en el exterior porque hace demasiado calor, de ahí que, se ha optado por que se realice en interior, donde solo se ha solicitado que los asistentes porten mascarilla; aunque, no durante esta no existió la sana distancia.

Esto nos recuerda que en la Santa Sede ya todos están vacunados, y cuentan con su certificado sanitario europeo, esto, después de que esta realizara un acuerdo con la Unión Europea para que la vacunación que hizo su propio sistema sanitario fuera reconocida.

Este certificado, que prueba estar vacunado al menos con una dosis, haber superado la enfermedad o contar con una prueba reciente con resultado negativo, se exige a los visitantes de los Museos y los Jardines Vaticanos o para entrar en el Palacio de los papas de Castelgandolfo.

¿Qué lugares piden el pase sanitario en Italia?

Pase sanitario. Foto: rfi.fr

La nación italiana hizo obligatorio presentar el pase sanitario desde el 6 de agosto de 2020 para los siguientes establecimientos:

Bares Restaurantes Museos Cines Teatros Espectáculos deportivos Parques de atracciones Para realizar deporte en espacios cerrados

Aunque, también se añadirá a este decreto que los estudiantes universitarios y profesores lo presenten, incluso será necesario mostrarlo para poder subir a transportes de larga distancia a partir del 1 de septiembre de este año.

Con información de televisa.com